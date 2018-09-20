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"Лион" на выезде обыграл "Манчестер Сити", "МЮ" разгромил "Янг Бойз"

"Лион" обыграл "Манчестер Сити" в матче группового турнира Лиги чемпионов - 2:1.

Лига чемпионов

1 тур

"Манчестер Сити" – "Лион" 1:2

Голы: Корне, 21, Фекир, 43, Силва, 67

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Стоунс, Лапорт, Делф, Фернандиньо, Гюндоган (Зане, 55), Сильва, Силва, Стерлинг (Марез, 76), Жезус (Агуэро, 63)

"Лион": Лопеш, Рафаэл (Дюбуа, 76), Менди, Марсело, Денайер, Альваро, Диоп, Ауа, Фекир (Тусар, 79), Корне (Траоре, 90+2), Депай

Предупреждения: Фекир, 77, Агуэро, 90, Траоре, 90+3

Лига чемпионов

1 тур

"Янг Бойз" – "Манчестер Юнайтед" 0:3

Голы: Погба, 35, 44 (пен.), Марсьяль, 66

"Янг Бойз": Бальмос, Мбабу, Бенито, Али, Берген, Соу (Эбишер, 59), Саного, Сулеймани, Фасснахт (Нгамалё, 65), Ассале, Оаро (Нсаме, 75)

"Манчестер Юнайтед": Хеа, Далот, Шоу, Смоллинг, Линделёф, Матич, Фред (Мата, 69), Погба (Перейра, 75), Лукаку, Марсьяль, Рашфорд (Феллайни, 69)

Предупреждения: Фред, 49, Ассале, 82
Теги: Лион Манчестер Сити
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