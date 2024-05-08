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Булыкин: магия "Реала" сработает в матче с "Баварией", и они чудом попадут в финал

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Бывший игрок "Байера" Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от ответного полуфинального матча Лиги Чемпионов между "Реалом" и "Баварией".
Фото: "Чемпионат"
"Я за "Реал" в финале Лиги чемпионов. Всё-таки магия "Реала" существует. Посмотрим, как сейчас она отразится на финале Лиги чемпионов. "Бавария" тяжеловата в текущем сезоне, проигрывала многим. Но они приложат все усилия. Думаю, магия "Реала" сработает, и они чудом попадут в финал", - сказал Булыкин.

Первая игра полуфинала, которая прошла в Мюнхене на "Альянц Арене", завершилась ничьей 2:2. Ответный матч состоится на домашнем стадионе мадридского "Реала" "Сантьяго Бернабеу", стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Победителей этой пары в финале встретится с "Боруссией Дортмунд", немецкий клуб в двухматчевом противостоянии одолел "ПСЖ" с Килианом Мбаппе. (2:0 по сумме двух встреч). Решающая игра Лиги Чемпионов состоится на лондонском стадионе "Уэмбли". В 2013 году на этом же стадионе играли "Бавария" и "Боруссия Дортмунд", мюнхенцы тогда оказались сильнее.

Источник: "Чемпионат"

Дмитрий Булыкин Бавария Реал
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