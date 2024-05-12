"Никогда не бывает, когда финали Лиги чемпионов неинтересный. Вот эти слова "неинтересный», "скучный" - это не про футбол. Как может финал быть неинтересным? Вот сыграют 0:0, и все будут кричать скучный матч, ничего не забили. А потом по пенальти кто-то победит. Тех, кто скажет: почему вы так неинтересно играли? - они пошлют на все четыре стороны со своим интересом", - сказал Мостовой.
Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. В решающем матче сойдутся мадридский "Реал" и "Дортмундская Боруссия". В полуфинале "сливочные" прошли мюнхенскую "Баварию" (4:3 по сумме двух встреч), а немецкий клуб в двухматчевом противостоянии одолел "ПСЖ" (2:0). Для королевского клуба европейский трофей может стать 15-м в истории, "Боруссия" брала заветный кубок единожды в 1997 году и один раз потерпела поражение в финале от "Баварии" в 2013 году.
Источник: "Евро-Футбол"
Мостовой: тех, кто скажет, что финал ЛЧ будет скучным, пошлют на все четыре стороны
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился мнением о предстоящем финале Лиги чемпионов.
Фото: РИА Новости