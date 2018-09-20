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ЦСКА забыл выйти на поле в первом тайме. А потом был хорош

ЦСКА забыл выйти на поле в первом тайме. А потом был хорошПосле недавнего разноса сборной Чехии в исполнении Алексея Ионова и компании было решительно непонятно, как набравший ход ЦСКА может выглядеть никчёмно на фоне команды, полностью составленной из чехов. Но, как это часто бывало со старым ЦСКА, в конце концов команда Гончаренко продемонстрировала характер и показала, что проиграла первый тайм прежде всего себе.

Сохранение схемы, долгожданное возвращение и скамейка для автора дубля

В начале сезона за перспективы ЦСКА в Лиге чемпионов было по-настоящему страшно, но перед дебютом новой команды в Европе боязнь более-менее улетучилась. Конечно, в основном из-за соперника, состоящего сплошь из чехов, которых резерв нашей сборной недавно разнёс. Но также и из-за того, что ЦСКА, в отличие от того же «Локомотива», уже нашёл игру.

ЦСКА здорово справился с травмой Магнуссона в Уфе, но одно дело – подвиги по ходу матча в чемпионате России, другое – в Лиге чемпионов. Несмотря на кадровые проблемы, Гончаренко решил не отходить от схемы в 3 центральных защитника, поставив в тройку Набабкина, а левый фланг доверив Ефремову. А вот от 2 нападающих тренер отказался, хотя Жамалетдинов шикарно вышел на замену в Уфе.

Оптимистичное начало и внезапное исчезновение

Многих, включая меня, удивили букмекерские коэффициенты на игру: шансы «Виктории» на победу (может, из-за названия) оценивались почти в 2 раза выше. Поставить на чехов можно было почти за 2.1, а на ЦСКА – за почти что четвёрку.

Тем не менее, наша команда, наверное, ощущала себя фаворитом. И с первых минут попыталась захватить мяч. Но при неизбежных потерях сразу напарывалась на контратаки и, такое впечатление, просто этого испугалась и села к своим воротам. Подняться она уже не могла, хотя соперник не давил каким-то убийственным прессингом. Без первого паса Магнуссона было тяжело – Марио скучал без его диагоналей.

Гончаренко уже не первый раз отмечает в интервью, что из-за неопытности его команду штормит по ходу матча, что она может падать и подниматься. Виктор Михайлович не любитель искать отговорки: если он говорит, что причина в этом, значит это так. Стержня, который позволит не согнуться в трудный период, у команды ещё нет. Зато разгибаться она всё-таки способна.

Який Бийол

Молодой словенец свой первый лигочемпионский экзамен не сдал. Меня просто поразил эпизод минуте на 7-й, когда Бийол имел огромную фору перед соперником, но не только не выдвинулся для отбора, а даже не смог преследовать соперников. Даже возникло впечатление, что у Яки травма – настолько тяжело он двигался.

Здоровый опорник смотрелся неразворотливо и не продемонстрировал навыков чистого отбора мяча – свою жёлтую он получил по совокупности многочисленных фолов. Конечно, никакого креста на молодом игроке ставить нельзя, но Яка получил сегодня хороший урок и полную информацию о своём местоположении в европейском футболе.

Акинфеев может начать новую серию

ЦСКА сел к своим воротам, но в футболе территориальный перевес часто вовсе не означает остроту. Однако «Виктория» оборону ЦСКА вскрыла парой подач Лимберски – и со стандарта, и с игры. В чемпионате России к тройке центральных защитников ЦСКА претензий в основном нет, сегодня же своих оппонентов упускали абсолютно все.

Сперва Бекао выпустил соперника 1 на 1 с Акинфеевым, затем Чернов проиграл ближнюю штангу в голевом эпизоде, а вскоре и Набабкин не помешал оформить дубль Крменчику. По ходу рекордной серии Игоря Акинфеева все критиковали уровень и старость обороны ЦСКА, но сейчас лучше явно не стало. Остаётся надеяться, что возвращение Магнуссона хоть немного улучшит ситуацию – в «Реале» и «Роме» есть ребята мастеровитее Лимберски с Крменчиком.



Перестройка

Ход Гончаренко в перерыве легко угадывался, от схемы с 5 защитниками при 0:2 нужно уходить. Не сказать, что Ахметов внёс какой-то качественный перелом, но добавление ещё одного игрока в середину поля помогло. Ильзат хотел всей Европе показать свою технику, очень часто шёл в обводку и в конце концов терял мяч. Тем не менее, забил незасчитанный из-за главных футбольных вредителей – судей за воротами – гол.



Замена бомбардира Чалова на Жамалетдинова смотрелась странно, всё-таки Фёдор продлил свою голевую серию и не собирался останавливаться. Но тренеру виднее – Тимур оживил передовую линию и стал хорошим адресатом для передач Влашича. Ещё бы линию офсайда научиться чувствовать.

Влашич надолго не задержится, Сигурдссон тоже в порядке

Третьим вышедшим на замену был Арнор Сигурдссон. Исландцев в нашем чемпионате становится столько, что они уже успели поднадоесть, но сразу видно, что новичок ЦСКА имеет с соотечественниками мало общего. Это быстрый, техничный, острый футболист, который не боялся брать игру на себя в концовке дебютного матча и снабжал передачами партнёров. Просто отличный выход на замену с заработанным ключевым угловым, который привёл к пенальти.



Дожать «Викторию» в третий раз получилось как раз благодаря наличию парней, которые могут обыграть 1 в 1 и отдать качественную передачу. Которым не надо никого ждать – они берут и делают. И если Сигурдссон сегодня сверкал недолго, то Влашич провёл какой-то запредельный второй тайм. Последуем примеру Гончаренко и спишем на молодость нахождение в тени до перерыва, но как же он был гениален после!

Загибайте пальцы, это только то, что я вспомню в 1.30 со слипающимися глазами: голевой навес на Чалова, закидушечка на Дзагоева с последующим ударом Облякова, забросик на Жамалетдинова с опасным ударом Тимура, навес на его же незасчитанный гол, навес на Фернандеса с голом Ахметова. То есть ВСЁ, что создал сегодня ЦСКА, создал Влашич. Евгений Гинер изначально был не рад несговорчивости «Эвертона» по вопросу продажи игрока, а сегодня наверняка попробовал бы увеличить предложение. При всём уважении к работоспособности и технике Головина, такого тонкого последнего паса у Саши нет. Дай Бог, чтобы со временем появился.

Могло быть лучше, но сойдёт и так

Второй тайм показал: происходившее в недавнем матче Россия – Чехия не такой уж сюрреализм, обыгрывать представителей этой страны мы сейчас способны и, наверное, даже должны. Однако в стратегическом плане ничего страшного не произошло – ЦСКА не проиграл в гостях и теперь может добывать преимущество в 3 очка дома. Нет, ну вы ведь не считаете, что эта команда при всех талантах Влашича и характере парней реально способна пободаться за второе место? А в плане борьбы за третье пока всё нормально.

Роман Гуськов, Rusfootball.info

Фото: UEFA.com
Теги: ЦСКА Влашич Гончаренко Виктория
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