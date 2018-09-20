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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Эмре Джан: мы футболисты, а не женщины
Полузащитник "Ювентуса" Эмре Джан после матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Валенсии" (2:0) прокомментировал ситуацию с удалением Криштиану Роналду.
"Как за это можно показать красную карточку? Это просто смешно.
Я слышал, он дернул его за волосы. Мы футболисты, а не женщины. Это 100 процентов не красная", - сказал Джан.
Португалец получил красную карточку на 29-й минуте за удар Джейсона Мурильо.
Deutsche Welle
"Как за это можно показать красную карточку? Это просто смешно.
Я слышал, он дернул его за волосы. Мы футболисты, а не женщины. Это 100 процентов не красная", - сказал Джан.
Португалец получил красную карточку на 29-й минуте за удар Джейсона Мурильо.
Deutsche Welle
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