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Эмре Джан: мы футболисты, а не женщины

Полузащитник "Ювентуса" Эмре Джан после матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Валенсии" (2:0) прокомментировал ситуацию с удалением Криштиану Роналду.

"Как за это можно показать красную карточку? Это просто смешно.

Я слышал, он дернул его за волосы. Мы футболисты, а не женщины. Это 100 процентов не красная", - сказал Джан.

Португалец получил красную карточку на 29-й минуте за удар Джейсона Мурильо.

Deutsche Welle
Теги: Джан Роналду Валенсия Ювентус
Сегодня, 13:55
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