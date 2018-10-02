"Шальке" пригласил Бородюка в Черкизово на матч с "Локомотивом"

Бывший футболист и тренер сборной России Александр Бородюк будет смотреть завтрашний матч 2-го тура группового турнра Лиги чемпионов "Локомотив" – "Шальке" из VIP-ложи стадиона в Черкизове вместе с руководством немецкого клуба.Предложение посетить встречу он получил лично от президента "Шальке" Клеменца Тениса.29 лет назад Бородюк подписал контракт с командой из Гензелькирхена, в составе которой провел пять сезонов. Также экс-форвард приглашен на ответную игру в Германии – она пройдет 11 декабря.Отметим, что с 1997 по 1999 год Бородюк также защищал цвета "Локомотива". С 2002 по 2012 год он входил в тренерский штаб сборной России, а последним его местом работы была сборная Казахстана, которую он возглавлял с 2017 по 2018 год.