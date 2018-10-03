Сергей Хусаинов: не могу себе представить, чтобы Месси или Роналду позволили себе то, что сотворил Акинфеев

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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Экс-арбитр ФИФА Сергей Хусаинов в интервью корреспонденту Rusfootball.info прокомментировал эпизод с удалением вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева на последний минутах матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Реала". Армейцы одержали победу со счетом 1:0.
- Как оцените матч? Что мы увидели?
- Мы посмотрели прекрасный футбольный спектакль в исполнении обеих команд. С предельной концентрацией в каждом эпизоде. Не было того, что часто наблюдаем в РПЛ: когда перекатывают мяч, на поле небольшие скорости. К сожалению естественно то, что легионеры, выступающие в нашем чемпионате, показывают пример отношения к своей работе, к профессиональному футболу. В каждом игровом эпизоде на больших скоростях они не рассчитывают: стоит ли идти в отбор мяча? стоит ли убегать от соперника? Они делают так, как им подсказывает их футбольное мышление. Их образование.
Про "Реал" много говорить не приходится, команда звездная. Одно присутствие Модрича в составе говорит о том, что там случайных людей априори не может быть. ЦСКА - молодая команда. Нужно отдать ребятам должное, не растерялись от присутствия таких футболистов, выступающих в Ла Лиге. Мы увидели очень и очень хороший футбол. Дай бог больше видеть таких матчей.
Ведь чем прекрасен футбол? Надо быть хорошим, успешным именно в день игры. Можно сколько угодно рассказывать, кого вы вчера обыграли, что побеждали в национальном чемпионате, или в Лиге Чемпионов. Но всё это уже в прошлом, равно как и предыдущая игра. Это уже история. А здесь и сейчас нужно выходить на поле, и доказывать всё и всех - вновь и вновь. Это закон большого спорта и профессионального футбола в частности.
Всех привлекло внимание ненужное с точки зрения самого матча и конструкции всей игры удаление Акинфеева. Выпрошенное удаление. Как мне кажется, Акинфеев его буквально выпросил. Атаковали футболисты "Реала" - удар в сторону ворот был произведён без нарушения. Никто руками не толкал, просто немного по инерции зацепили. Это естественно.
Но... добавленное время, мяч прошел мимо. Арбитр что, накосячил и назначил угловой? Или пенальти? Нет. Почему такая реакция у Акинфеева? Почему? Зачем? Тем более арбитр вначале повёл себя сдержанно - сначала дал Акинфееву желтую карточку. Но несмотря на это, Игорь продолжает что-то ему высказывать. Зачем?
Да, ты хороший футболист, вчера сделал официальное заявление, прекратил играть за сборную, это твой выбор. Но что ты хотел арбитру сказать? Зачем нужны все эти, на мой взгляд - бравады на публику? Какая в этом необходимость? Тем более он дал тебе уже желтую. Считаю, что в этой ситуации виноват не столько Акинфеев, сколько действующие в РПЛ арбитры, которые снисходительно относятся к явным нарушениям, к демонстративному неуважительному поведению по отношению к судьям на поле. Закрывают глаза, делая вроде как снисхождение. Но в международных матчах это не проходит. Там все равны перед законом.
Я не могу понять, куда мы катимся. После матча ЦСКА - "Спартак", который судил Карасев, руководитель департамента судейства Александр Егоров сказал: "Бригада прекрасно провела матч". Да, Карасева можно понять. А если вспомнить, то в первом тайме игроку "Спартака" на ногу наступили игроку в чужой штрафной. Но Карасев не дает пенальти. Следом была опасная игра в штрафной площади со стороны спартаковцев. Тоже ничего. Но хотя бы свободный удар должен дать? К чему я этого говорю? И вдруг Егоров говорит: "Провели здорово, их можно понять, они отсудили по понятиям". И вот с этим выражением я никак не могу смириться. Ребята, вы чего? Какие ещё "понятия"? Во что мы превращаем наш футбол?
- Что нужно сказать судье, чтобы он полез за красной?
- Подобная жестикуляция и демонстративное несогласие с решением арбитра в грубых выражениях - это прямая красная карточка.
- Такова сейчас практика?
- Она всегда была такова.
- В истории лично я помню лишь один эпизод, когда судья за несколько секунд дважды дал карточку одному игроку: тогда Руни после получения желтой карточки за неспортивное поведения пнул судью, и бы моментально удалён. Получается, Акинфеев просто вывел рефери из себя?
- Конечно. По характеру произошедшего ведь ничего такого не предвещало. Ни пенальти, ни угловой не назначили. Ничего! Он тебе желтую показывает, остановись. Нет, думает, я тебе еще сейчас... Это некрасиво и не солидно. Не могу себе представить, чтобы Роналду или Месси позволили себе такое.
- Сборная Испании уволила Лопетеги за 2 до первого матча на ЧМ2018 и казалось, что во многом из-за этого не сумела забить сборной России, пусть и обложила её со всех сторон - владение мячом доходило до 95/5. Сейчас Лопетеги у руля "Реала", у него одни из лучших игроков мира. Чего на этот раз испанцам не хватило для победы? Быть может, это кризис их футбола?
- Может быть тогда, на мундиале была и психологическая недооценка. Что-то вида "Щас-щас, мы всё порешаем" - и всё это сказывается на поле. На тот момент так сложилось.
На Чемпионате мира я обратил внимание вот на что: я не узнал Боатенга. Вообще непонятно, что он делал на этом чемпионате? Не узнал Роналду. Месси. Ребята в своих клубах тащут такую ношу, такое количество матчей в сезон... И когда приехали на чемпионат мира, на них там надеются... Они, лидеры своих команды и сборных - просто достигли предела человеческих возможностей.
Невозможно с такой же работоспособностью, активностью проводить матчи в сборных после окончания национальных чемпионатов, где решается их будущее. Где, в общем-то, зарыта основная зарплата. Где решается - хороший ли ты футболист чтобы вызывать в сборную или нет.
И потом ты приходишь уставший в сборную, и те, кто повеселей, кто помоложе, такие как Мбаппе, они более свежи оказались. Конечно, замена тренера у испанцев в последний момент, замена системы подготовки... Тут, конечно, есть и стечение обстоятельств и, влияние всех ранее названых нюансов, которые нельзя не учитывать.
- Почему опытный Лопетеги не переломил эту игру? Не было явных признаков, что он пытается сменить эту игру, перестроить её...
- Это останется для нас загадкой, потому что чтобы знать ответ - надо быть с ним в одном, весьма горячем котле. Мы можем только предполагать. Может быть он растерялся? Мы же не знаем всех тонкостей.
- Как оцените матч? Что мы увидели?
- Мы посмотрели прекрасный футбольный спектакль в исполнении обеих команд. С предельной концентрацией в каждом эпизоде. Не было того, что часто наблюдаем в РПЛ: когда перекатывают мяч, на поле небольшие скорости. К сожалению естественно то, что легионеры, выступающие в нашем чемпионате, показывают пример отношения к своей работе, к профессиональному футболу. В каждом игровом эпизоде на больших скоростях они не рассчитывают: стоит ли идти в отбор мяча? стоит ли убегать от соперника? Они делают так, как им подсказывает их футбольное мышление. Их образование.
Про "Реал" много говорить не приходится, команда звездная. Одно присутствие Модрича в составе говорит о том, что там случайных людей априори не может быть. ЦСКА - молодая команда. Нужно отдать ребятам должное, не растерялись от присутствия таких футболистов, выступающих в Ла Лиге. Мы увидели очень и очень хороший футбол. Дай бог больше видеть таких матчей.
Ведь чем прекрасен футбол? Надо быть хорошим, успешным именно в день игры. Можно сколько угодно рассказывать, кого вы вчера обыграли, что побеждали в национальном чемпионате, или в Лиге Чемпионов. Но всё это уже в прошлом, равно как и предыдущая игра. Это уже история. А здесь и сейчас нужно выходить на поле, и доказывать всё и всех - вновь и вновь. Это закон большого спорта и профессионального футбола в частности.
Всех привлекло внимание ненужное с точки зрения самого матча и конструкции всей игры удаление Акинфеева. Выпрошенное удаление. Как мне кажется, Акинфеев его буквально выпросил. Атаковали футболисты "Реала" - удар в сторону ворот был произведён без нарушения. Никто руками не толкал, просто немного по инерции зацепили. Это естественно.
Но... добавленное время, мяч прошел мимо. Арбитр что, накосячил и назначил угловой? Или пенальти? Нет. Почему такая реакция у Акинфеева? Почему? Зачем? Тем более арбитр вначале повёл себя сдержанно - сначала дал Акинфееву желтую карточку. Но несмотря на это, Игорь продолжает что-то ему высказывать. Зачем?
Да, ты хороший футболист, вчера сделал официальное заявление, прекратил играть за сборную, это твой выбор. Но что ты хотел арбитру сказать? Зачем нужны все эти, на мой взгляд - бравады на публику? Какая в этом необходимость? Тем более он дал тебе уже желтую. Считаю, что в этой ситуации виноват не столько Акинфеев, сколько действующие в РПЛ арбитры, которые снисходительно относятся к явным нарушениям, к демонстративному неуважительному поведению по отношению к судьям на поле. Закрывают глаза, делая вроде как снисхождение. Но в международных матчах это не проходит. Там все равны перед законом.
Я не могу понять, куда мы катимся. После матча ЦСКА - "Спартак", который судил Карасев, руководитель департамента судейства Александр Егоров сказал: "Бригада прекрасно провела матч". Да, Карасева можно понять. А если вспомнить, то в первом тайме игроку "Спартака" на ногу наступили игроку в чужой штрафной. Но Карасев не дает пенальти. Следом была опасная игра в штрафной площади со стороны спартаковцев. Тоже ничего. Но хотя бы свободный удар должен дать? К чему я этого говорю? И вдруг Егоров говорит: "Провели здорово, их можно понять, они отсудили по понятиям". И вот с этим выражением я никак не могу смириться. Ребята, вы чего? Какие ещё "понятия"? Во что мы превращаем наш футбол?
- Что нужно сказать судье, чтобы он полез за красной?
- Подобная жестикуляция и демонстративное несогласие с решением арбитра в грубых выражениях - это прямая красная карточка.
- Такова сейчас практика?
- Она всегда была такова.
- В истории лично я помню лишь один эпизод, когда судья за несколько секунд дважды дал карточку одному игроку: тогда Руни после получения желтой карточки за неспортивное поведения пнул судью, и бы моментально удалён. Получается, Акинфеев просто вывел рефери из себя?
- Конечно. По характеру произошедшего ведь ничего такого не предвещало. Ни пенальти, ни угловой не назначили. Ничего! Он тебе желтую показывает, остановись. Нет, думает, я тебе еще сейчас... Это некрасиво и не солидно. Не могу себе представить, чтобы Роналду или Месси позволили себе такое.
- Сборная Испании уволила Лопетеги за 2 до первого матча на ЧМ2018 и казалось, что во многом из-за этого не сумела забить сборной России, пусть и обложила её со всех сторон - владение мячом доходило до 95/5. Сейчас Лопетеги у руля "Реала", у него одни из лучших игроков мира. Чего на этот раз испанцам не хватило для победы? Быть может, это кризис их футбола?
- Может быть тогда, на мундиале была и психологическая недооценка. Что-то вида "Щас-щас, мы всё порешаем" - и всё это сказывается на поле. На тот момент так сложилось.
На Чемпионате мира я обратил внимание вот на что: я не узнал Боатенга. Вообще непонятно, что он делал на этом чемпионате? Не узнал Роналду. Месси. Ребята в своих клубах тащут такую ношу, такое количество матчей в сезон... И когда приехали на чемпионат мира, на них там надеются... Они, лидеры своих команды и сборных - просто достигли предела человеческих возможностей.
Невозможно с такой же работоспособностью, активностью проводить матчи в сборных после окончания национальных чемпионатов, где решается их будущее. Где, в общем-то, зарыта основная зарплата. Где решается - хороший ли ты футболист чтобы вызывать в сборную или нет.
И потом ты приходишь уставший в сборную, и те, кто повеселей, кто помоложе, такие как Мбаппе, они более свежи оказались. Конечно, замена тренера у испанцев в последний момент, замена системы подготовки... Тут, конечно, есть и стечение обстоятельств и, влияние всех ранее названых нюансов, которые нельзя не учитывать.
- Почему опытный Лопетеги не переломил эту игру? Не было явных признаков, что он пытается сменить эту игру, перестроить её...
- Это останется для нас загадкой, потому что чтобы знать ответ - надо быть с ним в одном, весьма горячем котле. Мы можем только предполагать. Может быть он растерялся? Мы же не знаем всех тонкостей.
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