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"Не хватает, чтобы кто-то меня ударил". Денисов - о жизни после футбола

Бывший полузащитник "Зенита" Игорь Денисов высказался о жизни после завершения карьеры игрока.
Фото: ФК "Зенит"
"Уже много лет прошло, как я закончил. Да, конечно, мне не хватает, чтобы кто-то меня ударил. Конечно, не хватает адреналина. Но всему приходит конец, и с этим надо жить.

Я из-за этого очень много бегаю, хоть немножко встряхиваюсь. Если бы не было бега, мне было бы тяжеловато", - сказал Денисов.

Игорь Денисов является воспитанником петербургского футбола. В составе "Зенита", за который он выступал с 2002 по 2013 год, полузащитник провел 355 матчей во всех турнирах, включая еврокубки, в которых отметился 29 забитыми голами и 28 результативными передачами. Вместе с командой игрок трижды выиграл чемпионат России, становился обладателем Кубка Премьер-лиги, Кубка и Суперкубка страны. Также в сине-бело-голубой футболке он выигрывал Кубок и Суперкубок УЕФА.

Помимо игры за "Зенит" Денисов за свою карьеру защищал цвета махачкалинского "Анжи" и московских "Динамо" и "Локомотива".

Источник: "Спорт день за днем"

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