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Виктор Гончаренко рассказал, кто заменит Акинфеева в Риме

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, кто заменит Акинфеева в Риме.

"Думаю, Кырнац ещё сам не знает своих возможностей. Но в Риме, наверное, будет играть Помазун.

У него неприятная травма, но она позволяет играть. Мы сейчас его поставим в строй. А Кырнацу сказал, что время вышло и лучше исполнить удар от ворот защитнику, чтобы он от волнения не сорвал вынос", - сказал рулевой ЦСКА.

Полная пресс-конференция Гончаренко
Теги: Гончаренко Реал ЦСКА Рома Помазун
Сегодня, 08:45
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11
(2)
№11 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 11:09) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Правительственные награды жмут.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
№10 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 11:03) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Это, если УЕФА дополнительно не дисквалифицирует психоватого Акинфеева еще на пару матчей за его безобразное поведение вчера.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№9 Написал: honey (Сегодня, 10:32) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Джонни
Цитата: Lord
Это не наши судьи где можешь полчаса орать и в худшем случае желтую получить, красную никто не рискнет дать. А тут в легкую, как нефиг делать....


Хотелось бы услышать экспертное мнение Егорова-зубастика по данному вопросу. Почему в РПЛ и на евроарене футбольные правила трактуются по разному? Когда будет все приведено к единому знаменателю?

Да он, как обычно, что-нибудь да и придумает.
Регистрация: 5.12.2017 [жалоба]
№8 Написал: VitL Белгород (Сегодня, 10:28) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
желтая - это предупреждение: прекращай, а то удалю. Акинфеев не прекратил, его удалили
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
№7 Написал: Manchester United (Сегодня, 10:26) #
  • -6
  •  (10)
Болеет за:
«МЮ»
Испугался Игорек,помнит как пятерка в Риме прилетела,вот и Виктории вчера тоже пятерочка зашла
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
№6 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 09:54) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Кубань»
Цитата: Lord
Это не наши судьи где можешь полчаса орать и в худшем случае желтую получить, красную никто не рискнет дать. А тут в легкую, как нефиг делать....


Хотелось бы услышать экспертное мнение Егорова-зубастика по данному вопросу. Почему в РПЛ и на евроарене футбольные правила трактуются по разному? Когда будет все приведено к единому знаменателю?


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10 лет
Регистрация: 23.06.2008 [жалоба]
№5 Написал: vvn21 г.Ижевск (Сегодня, 09:46) #
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Болеет за:
«Ливерпуль»
не Яшин ...!!!
Регистрация: 23.11.2010 [жалоба]
№4 Написал: Lord Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 09:34) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: СМЭУ
Цитата: Иван1969
Пробовать опротестовать карточку видать не будут:(


Чтобы опротестовать надо иметь веские основания. По картинке на телевизоре довольно четко видно, что Игорек слишком долго языком и руками работал перед рефери. Это наши судьи , КДК распустили игроков дальше некуда. Отсюда и получаем нежданчики в международных матчах.

Прав как ни крути, хотя картинку не видел, а с трибун были дальние ворота и нихрена не видно. Видел только как чуть не пободался с игроком Реала когда уходил. Ведь все знают прекрасно, особенно Игорь что международный матч это международный. Это не наши судьи где можешь полчаса орать и в худшем случае желтую получить, красную никто не рискнет дать. А тут в легкую, как нефиг делать....
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
№3 Написал: СМЭУ СССР (Сегодня, 09:23) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Иван1969
Пробовать опротестовать карточку видать не будут:(


Чтобы опротестовать надо иметь веские основания. По картинке на телевизоре довольно четко видно, что Игорек слишком долго языком и руками работал перед рефери. Это наши судьи , КДК распустили игроков дальше некуда. Отсюда и получаем нежданчики в международных матчах.
Регистрация: 31.07.2015 [жалоба]
№2 Написал: Maks Москва (Сегодня, 09:14) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Иван1969
Пробовать опротестовать карточку видать не будут:(

какой смысл если карточка по делу?


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Истина бывает часто настолько проста, что в неё не верят
Регистрация: 10.01.2006 [жалоба]
№1 Написал: Иван1969 Москва (Сегодня, 09:02) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Пробовать опротестовать карточку видать не будут:(
Регистрация: 5.08.2018 [жалоба]
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