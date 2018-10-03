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Игорь Акинфеев пропустит только один матч ЦСКА в Лиге чемпионов

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев пропустит только один матч в Лиге чемпионов из-за дисквалификации, сообщили в УЕФА.

Напомним, российский вратарь получил две жёлтые карточки в компенсированное время матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским "Реалом", после чего был вынужден покинуть поле. Встреча команд завершилась минимальной победой ЦСКА со счётом 1:0.

Таким образом, Акинфеев не сможет помочь столичному клубу только в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с "Ромой", который состоится 23 октября на стадионе "Олимпико" в Риме.

"Чемпионат.сом"
Теги: Акинфеев ЦСКА
Сегодня, 20:12
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№11 Написал: Manchester United (Сегодня, 21:20) #
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Болеет за:
«МЮ»
Цитата: Максим I
когда к 4-м добавленным минутам почему-то добавляют ещё четыре, в твоей штрафной откровенно сносят ТРЁХ игроков твоей команды, а свисток молчит, ты бы стоял спокойно?

Добавили то по делу,замены делали по 2 минуты,плюс ноги там сводить начало у всех, когда одна команда 90 минут стоит в своей штрафной и играет на вынос,а другая постоянно давит,то это бросается в глаза,если ты сам играл в футбол то наверное знаешь,что только судья решает когда можно закончить матч,я понимаю обидно и все прочее,но правила никто не отменял.Вспомни матч Спартак Зенит на Открывашке в прошлом сезоне и сколько там переиграли минут,если бы не гол Пашалича на 9 добавленой так бы и играли пока Зенит не забил))
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
№10 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 21:16) #
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Ну, это нормально...)))
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№9 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:11) #
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Болеет за:
«Зенит»
Джеко злобно ухмыльнулся, самодовольно потирая руки.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№8 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 20:55) #
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Болеет за:
ЦСКА
Frost,
Во-первых, у нас своих молодых не мало, во-вторых, Габулов уже у нас играл - конкуренции не выдержал и ушёл в "Динамо" - и сие при тренере-соплеменнике (Газзаев и Габулов оба осетины), и в-третьих: заявка уже давно закончилась. Ну и в-четвёртых: на один матч даже Лёню не возьмут. Ни Месси, ни Голубкова.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
№7 Написал: Колян Безмолвный (Сегодня, 20:51) #
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«Спартак»
У Виктории Плзень ЦСКА выиграет да и все и 3 место его!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
№6 Написал: Frost Vjhjp (Сегодня, 20:44) #
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online

Там Габулов мается без клуба......................
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№5 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 20:43) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: metric
Вот и подставил команду.Не факт что молодой парнишка запасной вратарь сможет сделать сейвы против Ромы.Сомневаюсь.

А я не шибко сомневаюсь, что и с Ромой нам бы что что-нибудь светило.
А теперь вопрос: ты когда-нибудь сам играл в футбол? Если нет, то и вопросов нет. А если бы играл - не во дворе, а в турнире: когда к 4-м добавленным минутам почему-то добавляют ещё четыре, в твоей штрафной откровенно сносят ТРЁХ игроков твоей команды, а свисток молчит, ты бы стоял спокойно? Ну тогда тебе даже не то что в шахматах - в преферанс играть не стОит. А то, что румынский цЫган мог знать русский мат - сие уже удивительно. Ладно, вдруг знает: как можно за одно нарушение дать ДВА наказание? Ну ты дал в морду обидчику: статья АК, по которой положенно даже по-максимуму столько-то, но тебе тут же дают ещё раз опять по-максимуму, хотя слово "максимум" означает предельную величину наказания. А т.н."арбитр" показал вторую уже через ДВЕ секунды - посмотри повтор! Ты за такое время даже произнести ничего не успеешь. Так что подумай, когда ты дашь реальному обидчику в рожу, а тебе дадут не нанесение лёгких телесных повреждений, а посадят на год. Реальной зоны, не условно. Вот когда её потопчешь год, тогда и поговорим, как со что-то понимающем в правосудии.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
№4 Написал: Batman (Сегодня, 20:35) #
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Болеет за:
ЦСКА
metric,
Ну не надо тут, если судейка подряд показывает две жк после окончания добавленного времени, то конечно же им никто и ничто не руководит. В матче с действующим обладателем ЛЧ, за которым идёт слава о неоднозначных судейских решениях в их пользу
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
№3 Написал: honey (Сегодня, 20:33) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: metric
Вот и подставил команду.Не факт что молодой парнишка запасной вратарь сможет сделать сейвы против Ромы.Сомневаюсь.

Не будет молодой стоять. Помазун будет. Но я помню, как он против Рубина стоял. 2 гола за первые 10 мин.
Регистрация: 5.12.2017 [жалоба]
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 20:33) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: metric
Вот и подставил команду.Не факт что молодой парнишка запасной вратарь сможет сделать сейвы против Ромы.Сомневаюсь.

видели мы игру с Рубином.
но удаление тупое.вряд ли Игорь знает цыганский.как капитан - имел право орать....
а если смотреть заново - судья сам понял что накосячил....но назад пути нет


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№1 Написал: metric Ленинград-Гатчина (Сегодня, 20:27) #
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Болеет за:
«Зенит»
Вот и подставил команду.Не факт что молодой парнишка запасной вратарь сможет сделать сейвы против Ромы.Сомневаюсь.
Регистрация: 26.03.2008 [жалоба]
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