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Роман Бабаев: некоторые новички даже превзошли ожидания

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что некоторые новички московской команды превзошли ожидания в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским "Реалом".

"Оценка летних трансферов? Цыплят по осени считают. Мы очень гордимся победой над "Реалом". Она войдёт в историю. Вдвойне ценно, что её одержали молодые ребята, которые вчера смотрели мадридский клуб по телевизору, а сейчас его уже обыграли. Да, для окончательных выводов пока прошло мало времени. Но можно уверенно констатировать, что никто из новичков не провалился. А некоторые даже превзошли ожидания", - цитирует Бабаева "Чемпионат.сом".
Теги: Бабаев ЦСКА Реал
Сегодня, 21:15
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№1 Написал: GPS (Сегодня, 21:21) #
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