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"Локомотив" на последних минутах уступил "Шальке"

"Локомотив" в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов потерпел поражение от "Шальке".

Лига чемпионов

2 тур

"Локомотив" – "Шальке-04" 0:1

Гол: Маккенни, 88

"Локомотив": Гилерме Игнатьев, Идову, Кверквелия, Хёведес, Баринов, Крыховяк, Фернандеш, Ан. Миранчук (Денисов 73), Ал. Миранчук (Жемалетдинов, 83), Эдер.

"Шальке": Ферманн, Маккенни, Сане, Налдо, Калиджури, Руди (Бенталеб, 58), Маскарель (Сердар, 46), Мендиль, Ут, Эмболо (Бургшталлер, 72), Коноплянка.

Предупреждения: Маскарель, 19, Хеведес, 20, Кверквелия, 44, Игнатьев, 45, Маккенни, 56
Теги: Локомотив Шальке
Сегодня, 21:49
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№73 Написал: Primus Москва (Сегодня, 22:50) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: DIMANAJ
Напомните как бомжи в ЛЧ играли, чего добились? А то я или забыл, или не знал.

Первое И ОНО ЖЕ ПОСЛЕДНЕЕ появление сине-бело-пито.расовых в Кубке Европейских чемпионов ознаменовалось жутким и доселе невиданным позором! «Клуб» из берегов Невы был буквально растоптан финской дворовой командой, именуемой Куусюси. Что в переводе с финского означает - куй, зенит, соси.
Конечно, шанс у Зенытика был - если бы «великий» игрок Долгополов бил по финским воротам так же точно, как спустя десятилетия он бил в голову своей жены, Зина однозначно бы посопротивлялась. А так - жесткое финское порно grin


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Зенит за десятки миллиардов 10 лет строил свой стадион, чтобы сделать на нем Спартак чемпионом (Спорт-ФМ)
Регистрация: 14.07.2013 [жалоба]
№72 Написал: Viper Saint-Petersburg (Сегодня, 22:46) #
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online

Локо в этом году паровозик Томас


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Друг укажет, на что я способен, враг же научит, как мне поступать.
Регистрация: 8.02.2010 [жалоба]
№71 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 22:43) #
  • -3
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
Цитата: Batman
Завтра их Вильяреал чпокнет

7-0

Завтра там Карерру сливать будут, и вдобавок, он сам будет сливаться.
Остаток недели обещает быть веселым, под знаком Ромба, под вой свиней. confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№70 Написал: DIMANAJ Саров (Сегодня, 22:42) #
  • +2
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online
Болеет за:
«Спартак»
Напомните как бомжи в ЛЧ играли, чего добились? А то я или забыл, или не знал.
Регистрация: 30.06.2012 [жалоба]
№69 Написал: yuri спб (Сегодня, 22:39) #
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Цитата: Manchester United
Найдется и папироской угостим,вот так вот)

У кота перевернулся виртуальный мир. -Кот к тебе по-доброму относятся искренне.Кот икнул- эти сволочи? -Да, сволочи и их родственники- Писатель держал кота на привязи- это добрые люди, хлебнувшие горя , а ты, *** . Кот выпрыгнул на балкон- прекрасная мокрая ночь.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№68 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:37) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Batman
Завтра их Вильяреал чпокнет

7-0


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№67 Написал: Primus Москва (Сегодня, 22:35) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну хоть где то газпром победил smirk


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Зенит за десятки миллиардов 10 лет строил свой стадион, чтобы сделать на нем Спартак чемпионом (Спорт-ФМ)
Регистрация: 14.07.2013 [жалоба]
№66 Написал: лад USSR (Сегодня, 22:28) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Позорище. Целый мешок игроков с титулами и совершенно никакого желания играть - биться за клуб, за страну.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
№65 Написал: Batman (Сегодня, 22:27) #
  • +3
  •  (11)
online
Болеет за:
ЦСКА
Свиньи вечно недовольны: ЦСКА выиграл у Реала - плохо. Локо проиграл Шальке - недовольны. Завтра их Вильяреал чпокнет опять недовольны будут innocent
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
№64 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:25) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Черный Лис
нам еще завтра играть, так что ты не торопись с осуждением

читай внимательно..
.Что не чемпион из Москвы, так один позор


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№63 Написал: Manchester United (Сегодня, 22:24) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: yuri
Огонька ни найдется?

Найдется и папироской угостим,вот так вот)
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
№62 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 22:22) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Черный Лис
ам еще завтра играть, так что ты не торопись с осуждением

Мы домашняя команда, нехер тут переживать.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№61 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:22) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
Второй, категории

мясо может быть только одной категории...первой! Она же и последняя...
Вторая это уже тухлятина семинольная...мля и проводницы жухлые, второсортные, из фуёвого плацкарта confused


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№60 Написал: Черный Лис (Сегодня, 22:20) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
два! два позора!!!!

нам еще завтра играть, так что ты не торопись с осуждением
а то получится как у одного московского клуба после нашего поражения в Дагестане))
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№59 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 22:20) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Primus
Да на равных сегодня Локо сыграл!. Это вам не Зе нид, который регулярно и без вариантов влетает всяким там немецким середняками типа Байера и Лейпцига smirk

У нас творческий перерыв, озабоченный Зенитом.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№58 Написал: Лимончег (Сегодня, 22:19) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
мне кажется даже без учета завтрашних матчей ясно, какой клуб - пи...с недели laughing
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
№57 Написал: Primus Москва (Сегодня, 22:18) #
  • -5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Да на равных сегодня Локо сыграл!. Это вам не Зе нид, который регулярно и без вариантов влетает всяким там немецким середняками типа Байера и Лейпцига smirk


--------------------
Зенит за десятки миллиардов 10 лет строил свой стадион, чтобы сделать на нем Спартак чемпионом (Спорт-ФМ)
Регистрация: 14.07.2013 [жалоба]
№56 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 22:18) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
Цитата: Blessing
Что не чемпион из Москвы, так один позор

два! два позора!!!!

Второй, категории стыд-позор. confused


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№55 Написал: utekay Россия (Сегодня, 22:16) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
Что не чемпион из Москвы, так один позор

два! два позора!!!!


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№54 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 22:16) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: zenit47
Шемпионы наши второй год подряд лажают в Европе

Шемпионы-скороспелки confused , какой с них спрос.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№53 Написал: Карелия Петрозаводск (Сегодня, 22:15) #
  • +5
  •  (9)
online

Ужас,как такая команда стала чемпионом. Движения нет перехода из обороны в атаку просто неизвестен игрокам,предсезонка провалена полностью. Короче команда фнл


--------------------
Лучше пузо от пива,чем горб от работы. Самый звонкий крик-ТИШИНА,самый яркий свет-НОЧЬ.(Пикник)
Регистрация: 15.04.2009 [жалоба]
№52 Написал: Antip7 (Сегодня, 22:13) #
  • +5
  •  (5)
online

Цитата: Lokoflesh
Команда играла нормально, жалко что сработали замены Шальке и во втором тайме они были посвежее.
Ману красавец, полузащита и оборона справлялись со своими обязанностями.
Шальке был чуть посильнее, а в угловом конечно не доработали.



Эмм.. я тоже тут болел за Локомотив.. но справедливости ради скажу - во втором тайме на поле была только одна команда.. и это не железнодорожники.
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
№51 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 22:12) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Самая проходная группа лохо оказалась не по зубам, а кони в группе смерти пройдут дальше. Шемпионы наши второй год подряд лажают в Европе
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
№50 Написал: yuri спб (Сегодня, 22:12) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: Manchester United
где искать кота после 4 банок ?)

Где, где, а ответ лежит на поверхности и без стихов.Промозглым вечером под дождем кот известно где валялся. А возле урны засунув себе в рот чипец. Огонька ни найдется?
Культура столицы


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№49 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 22:09) #
  • -5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Команда играла нормально, жалко что сработали замены Шальке и во втором тайме они были посвежее.
Ману красавец, полузащита и оборона справлялись со своими обязанностями.
Шальке был чуть посильнее, а в угловом конечно не доработали.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

Свинарня средненькая командочка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№48 Написал: leopold366 г. Петрозаводск (Сегодня, 22:09) #
  • +2
  •  (4)

Локомотив отчаенно борется за почетное 4 место в группе.
Противно смотреть такую игру наших команд, когда в предыдущем сезоне игроки ставили задачи попасть в ЛЧ или в еврокубки, а попадают в дерьмо.
Регистрация: 21.04.2009 [жалоба]
№47 Написал: Колян Безмолвный (Сегодня, 22:07) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: капля никотина
вместе с чемоданом петушков

laughing
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
№46 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 22:07) #
  • +2
  •  (12)
online

Смотри ка - и в депо что-то никто не бегает и занимается дебильными навесами. Прям резко разучились. Тоже.

Тут варианта 2

1. Реалистический (предсказанный еще в прошлом году)

Еще 1-2 проигрыша и Палыч вместе с чемоданом петушков и шарфиков летит по направлению к родным пенатам и там фиксируется уже навечно (даже с учетом повышения всех пенсионных возрастов - уже пора). На 95% так и будет

2. Практический (предсказываю прямо в плюшевом халате и картонном колпаке со звездами)

Палыча оставляют до зимы (зажмурившись) и после перерыва Локо "внезапно возрождается" и выдает серию снова для зоны ЛЧ. Вероятность 5%.

Ну вот такой он, нервно-переменчивый, пахучий женский коллектив.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№45 Написал: Manchester United (Сегодня, 22:07) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: yuri
Мне нужно 4 банки водовки, чтобы так высраться.

где искать кота после 4 банок ?)
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
№44 Написал: yuri спб (Сегодня, 22:05) #
  • +2
  •  (4)

Не стреляйте в пианиста-
Он играет как умеет
Не стреляйте в визажиста -
А то ухо вам отбреет
Не стреляйте в пuдараса-
Пусть он сам подохнет, cyка
Не стреляйте в Передаса-
Прочим всем будет наука
Не стреляйте в режиссера-
Он снимает как учили
Не стреляйте в эмчеэса -
Он спасет, как научили
Не стреляйте в свою няню -
Она всех детей заправит
Не стреляйте в машиниста -
А то к Богу всех отправит
Не стреляйте в депутата -
Он за всех за нас радеет
И любите Президента -
А то солнце не согреет
- хороший высер, учитель!.
Кот бы написал не так. Мне нужно 4 банки водовки, чтобы так высраться.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
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