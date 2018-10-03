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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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"Локомотив" на последних минутах уступил "Шальке"
"Локомотив" в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов потерпел поражение от "Шальке".
Лига чемпионов
2 тур
"Локомотив" – "Шальке-04" 0:1
Гол: Маккенни, 88
"Локомотив": Гилерме Игнатьев, Идову, Кверквелия, Хёведес, Баринов, Крыховяк, Фернандеш, Ан. Миранчук (Денисов 73), Ал. Миранчук (Жемалетдинов, 83), Эдер.
"Шальке": Ферманн, Маккенни, Сане, Налдо, Калиджури, Руди (Бенталеб, 58), Маскарель (Сердар, 46), Мендиль, Ут, Эмболо (Бургшталлер, 72), Коноплянка.
Предупреждения: Маскарель, 19, Хеведес, 20, Кверквелия, 44, Игнатьев, 45, Маккенни, 56
Лига чемпионов
2 тур
"Локомотив" – "Шальке-04" 0:1
Гол: Маккенни, 88
"Локомотив": Гилерме Игнатьев, Идову, Кверквелия, Хёведес, Баринов, Крыховяк, Фернандеш, Ан. Миранчук (Денисов 73), Ал. Миранчук (Жемалетдинов, 83), Эдер.
"Шальке": Ферманн, Маккенни, Сане, Налдо, Калиджури, Руди (Бенталеб, 58), Маскарель (Сердар, 46), Мендиль, Ут, Эмболо (Бургшталлер, 72), Коноплянка.
Предупреждения: Маскарель, 19, Хеведес, 20, Кверквелия, 44, Игнатьев, 45, Маккенни, 56
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