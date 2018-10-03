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"ПСЖ" разгромил "Црвену Звезду", Неймар оформил хет-трик

"ПСЖ" обыграл "Црвену Звезду" (6:1) в матче второго тура группового турнира Лиги чемпионов.

Лига чемпионов

2 тур

"ПСЖ" – "Црвена Звезда" 6:1

Гол: Неймар, 20, 22, 81, Кавани, 38, Ди Мария, 42, Мбаппе, 70 - Марин, 74

"ПСЖ": Ареола, Менье, Бернат, Силва (Керер, 76), Кимпембе, Рабьо, Верратти, Ди Мария, Мбаппе (Шупо-Мотин, 76), Кавани, Неймар (Дракслер, 82)

"Црвена Звезда": Борян, Стойкович, Родич, Савич (Бабич, 46), Дегенек, Крстичич, Марин, Йовичич, Чаушич, Шимич (Павков, 46), Набуан (Эбесилио, 73)

Предупреждения: Стойкович, 68, Павков, 75
Теги: ПСЖ Црвена Звезда
Сегодня, 21:51
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(1)
№1 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 21:55) #
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Болеет за:
«Зенит»
не 0-7 но побратимам спартака и так сойдет


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