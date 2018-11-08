ЦСКА - "Рома": столкновение фанатов в "Лужниках (видео)

Лига Чемпионов УЕФА. Групповая стадия
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Боруссия 4 2 0 0 4 0 +4 9
2 Атлетико 4 2 0 0 5 2 +3 9
3 Брюгге 4 0 0 2 1 4 -3 4
4 Монако 4 0 0 2 1 5 -4 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Барселона 4 2 0 0 8 2 +6 10
2 Интер 4 2 0 0 4 2 +2 7
3 Тоттенхэм 4 0 0 2 3 6 -3 4
4 ПСВ 4 0 0 2 1 6 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Наполи 4 1 1 0 1 0 +1 6
2 Ливерпуль 4 1 0 1 3 3 0 6
3 ПСЖ 4 1 0 1 8 4 +4 5
4 Црвена Звезда 4 0 1 1 1 6 -5 4
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Порту 4 1 1 0 2 1 +1 10
2 Шальке 04 4 1 1 0 2 1 1 8
3 Галатасарай 4 1 0 1 3 1 +2 4
4 Локомотив 4 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бавария 4 1 1 0 3 1 +2 10
2 Аякс 4 1 1 0 4 1 +3 8
3 Бенфика 4 1 0 1 3 4 -1 4
4 АЕК 4 0 0 2 2 6 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Манчестер Сити 4 1 0 1 3 3 0 9
2 Лион 4 1 1 0 4 3 +1 6
3 Хоффенхайм 4 0 0 1 3 4 -1 3
4 Шахтёр 4 0 2 0 4 4 0 2
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Реал 4 1 0 1 3 1 +2 9
2 Рома 4 1 0 1 5 3 +2 9
3 ЦСКА 4 1 1 0 3 2 +1 4
4 Виктория 4 0 1 1 2 7 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ювентус 4 2 0 0 5 0 +5 9
2 Манчестер Юнайтед 4 1 1 0 3 0 +3 7
3 Валенсия 4 0 1 1 0 2 -2 5
4 Янг Бойз 4 0 0 2 0 6 -6 1

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Новости партнеров

ЦСКА - "Рома": столкновение фанатов в "Лужниках (видео)

На вчерашнем матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и "Ромой" произошли столкновения болельщиков двух клубов.

Полиции удалось сдержать фанатов и не допустить полноценной драки.



Напомним, перед первым матчем этих команд в Риме также произошло несколько конфликтных инцидентов.

Комсомольская правда
Теги: ЦСКА Рома
Сегодня, 10:22
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(2)
#12  Lord_Vik  Москва (Сегодня, 12:45)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Graf
Цитата: SPV 77
Нельзя ослов пускать на приличные стадионы, только в своем загоне им играть и точка


Зато красно-белых свинок можно бить не только в их загоне, но и в любой точке мира! laughing

Понч, и сколько лично ты побил свинок?
Пруфы есть?
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
#11  Graf  г. Москва (Сегодня, 12:44)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: SPV 77
Нельзя ослов пускать на приличные стадионы, только в своем загоне им играть и точка


Зато красно-белых свинок можно бить не только в их загоне, но и в любой точке мира! laughing
Регистрация: 16.01.2006 [жалоба]
#10  SPV 77  Брянск (Сегодня, 12:32)
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Нельзя ослов пускать на приличные стадионы, только в своем загоне им играть и точка
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
#9  Сибирячок   (Сегодня, 12:26)
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Надо было макаронам щи начистить. Жаль, что конявые не очень этого хотели. Даже отмстить за римских терпил не сумели. Позор коням
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#8  valerman40  я уже у тебя за спиной (Сегодня, 12:20)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Пустили лошадей в Лужники. На унитазарену всех.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
#7  sumzzz  Калининград (Сегодня, 12:09)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Рубин»
И устремилось ЦСКА на встречу дисквалификации


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
#6  safonas   (Сегодня, 12:06)
  • 0
  •  (4)

дикари, это касается всех клубов в такой ситуации


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
#5  лысый  Москва (Сегодня, 11:39)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
вот что спокойно не сидится то?!
Дурная голова рукам покоя не дает!
Регистрация: 26.05.2007 [жалоба]
#4  Aleksandr Aleksandr   (Сегодня, 11:31)
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Уберите эту дырку из ворот!
Регистрация: 28.08.2018 [жалоба]
#3  Л. Месси  Антарктида (Сегодня, 11:12)
  • +8
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: gya456
После подобных инцидентов нас везде и считают варварами...

Ага. Не итальянцев, бивших толпой в Риме ваших болел. Кажется женщина среди них даже была.
Регистрация: 24.02.2018 [жалоба]
#2  gya456  Пермский край (Сегодня, 11:06)
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
ЦСКА
Ну вот зачем всё это? Итак у клуба с финансами туго, сейчас уефа опять штраф крупный выпишет, дебилы млять! После подобных инцидентов нас везде и считают варварами...


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ЦСКА-превыше всего!
Регистрация: 15.11.2009 [жалоба]
#1  sparwik53  Виктор (Сегодня, 10:40)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Бить гостей нехорошо.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
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