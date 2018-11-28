Евгений Алдонин: скорее ЦСКА упустил победу, чем "Виктория" заслужила три очка

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Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
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Махачкала Арсенал
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
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|Боруссия
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Барселона
|4
|2
|0
|0
|8
|2
|+6
|10
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|Интер
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|4
|2
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|7
|3
|Тоттенхэм
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|4
|4
|ПСВ
|4
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|0
|2
|1
|6
|-5
|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
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|Наполи
|4
|1
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|+1
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|Ливерпуль
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|ПСЖ
|4
|1
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|1
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|+4
|5
|4
|Црвена Звезда
|4
|0
|1
|1
|1
|6
|-5
|4
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Порту
|4
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|Шальке 04
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|1
|3
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|Локомотив
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|0
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|0
|4
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бавария
|5
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|1
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|3
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|Аякс
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|2
|2
|6
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Манчестер Сити
|5
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|10
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|Лион
|5
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|+1
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|Шахтёр
|5
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|4
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|Хоффенхайм
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|0
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|3
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
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|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Реал
|5
|1
|0
|1
|3
|1
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|12
|2
|Рома
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|1
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
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|Забито
|Пропущено
|+\-
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|1
|Ювентус
|5
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Евгений Алдонин: скорее ЦСКА упустил победу, чем "Виктория" заслужила три очка
Бывший игрок ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал поражение армейцев от "Виктории" (1:2) в Лиге чемпионов.
"Ожидал другого результата, но это футбол, так бывает. ЦСКА команда молодая и нестабильная. Армейцы имели все шансы победить, но игра сложилась не очень хорошо. Начало было хорошим, во втором тайме отдали инициативу "Виктории". После первого мяча включились в игру. Поединок поделился на какие-то отрезки. Периодически ЦСКА выглядел неплохо, а в каких-то моментах отдавали инициативу.
Я не могу сказать, что "Виктория" заслуженно переиграла армейцев. По игре москвичи были более убедительны. Скажу так, скорее ЦСКА упустил победу, нежели чехи заслужили три очка. Обляков мог забить свой мяч, но там был небольшой рикошет, может, он его и смутил. Где молодость, там и нестабильность. Матчи ЛЧ показывают, что нужно сохранять концентрацию до конца матча. Игра складывается из моментов. Основные факторы поражения? Нехватка опыта. Если подытожить, то можно сказать, что армейцы играли лучше, а "Виктория" больше оборонялась", - цитирует Алдонина Sport24.
"Ожидал другого результата, но это футбол, так бывает. ЦСКА команда молодая и нестабильная. Армейцы имели все шансы победить, но игра сложилась не очень хорошо. Начало было хорошим, во втором тайме отдали инициативу "Виктории". После первого мяча включились в игру. Поединок поделился на какие-то отрезки. Периодически ЦСКА выглядел неплохо, а в каких-то моментах отдавали инициативу.
Я не могу сказать, что "Виктория" заслуженно переиграла армейцев. По игре москвичи были более убедительны. Скажу так, скорее ЦСКА упустил победу, нежели чехи заслужили три очка. Обляков мог забить свой мяч, но там был небольшой рикошет, может, он его и смутил. Где молодость, там и нестабильность. Матчи ЛЧ показывают, что нужно сохранять концентрацию до конца матча. Игра складывается из моментов. Основные факторы поражения? Нехватка опыта. Если подытожить, то можно сказать, что армейцы играли лучше, а "Виктория" больше оборонялась", - цитирует Алдонина Sport24.
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