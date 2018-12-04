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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
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Гегемония Месси и Роналду закончена. Модрич получил "Золотой мяч"
? DIAPO SP?CIAL #BallonDor— #ballondor (@francefootball) December 3, 2018
De Hugo Lloris ? Luka Modric, d?couvrez le classement complet du Ballon d'Or France Football en images : https://t.co/apDlp41GqP. pic.twitter.com/io0Vyzy807
В этом году многими журналистами - в том числе и на нашем портале - главная индивидуальная награда клубного футбола мощно критиковалась. Со всех сторон: с точки зрения сомнительных критериев, времени проведения (в середине еврокубкового сезона) и способа объявления победителя (думаете, Роналду и Месси просто так не приехали?).
"Золотой мяч" устроен ужасно - пора меняться или умереть
Но пройти мимо неё и оставить без внимания в любом случае было невозможно. Далее - итоги награждения.
Женский "Золотой мяч"
В этом году журналисты впервые голосовали не только за претендентов, но и за претенденток. Было решено определять лучшую и в мире женского футбола. Здесь случилась неожиданность: многие ожидали, что первую награду в истории возьмёт бразильская футболистка Марта, которая в текущем году стала шестой раз лучшей по версии ФИФА, но победительницей стала Ада Хеберберг - форвардка французского "Лиона" и сборной Норвегии. Ей 23, но она уже трижды успела выиграть Лигу Чемпионов.
?? Olympique Lyonnais player Ada Hegerberg wins the first women's Ballon d'Or of the history! #ballondor pic.twitter.com/VftyQ8VDec— #ballondor (@francefootball) December 3, 2018
С Адой произошла и главная неловкость награждения. Ведущий с чего-то вдруг попросил футболистку тверкнуть (для тех, кто в танке, это танец, который заключается в интенсивных движениях филейной частью). Футболистка отказалась, и ведущего теперь собираются линчевать в социальных сетях. Учитывая, какое отношение сейчас к подобному в Европе, можно только поздравить человека с величайшим фейлом.
Приз Копа для лучшего игрока не старше 21 года
Так же, как и в случае с женской наградой, приз лучшему молодому футболисту вручался впервые. Но здесь не было особенных загадок - изначально было ясно, кто именно станет в этой номинации лучшим.
« Ce ne sont pas des ch?vres devant les Fran?ais... »— #ballondor (@francefootball) December 3, 2018
Pour FF, Kylian Mbapp? r?agit aux nominations du #BallonDor !
? ? d?couvrir en int?gralit? ici : https://t.co/HDrlxY7OvF. pic.twitter.com/xyxOyJNHoC
Чемпион мира Киллиан Мбаппе стал одним из главных номинантов и на основную награду, но получил только "молодёжную". Приз назван в честь француза Раймона Копа, который выигрывал "Золотой мяч" в 1958. Расстраиваться Киллиану, конечно, не стоит - в ближайшие годы он обязательно поборется и за основную награду. Да и расстроишься тут - с золотыми медалями мирового первенства.
"Золотой мяч"
Последние десять лет награда разыгрывалась исключительно между Месси и Роналду - других футболистов к первому месту они не подпускали. Но смазанный в исполнении обоих легенд футбола чемпионат мира на сей раз существенно осложнил ситуацию (Месси даже не попал в тройку). На первый план вышел лидер сборной Хорватии, пробившейся в финал мирового первенства, и победитель Лиги Чемпионов в составе "Реала".
Именно поэтому ни Роналду, ни Месси не приехали на церемонию награждения. Они заранее знали, что победители не они, поэтому и решили манкировать неприятное для их самолюбия мероприятие.
Для него эта награда - уже четвертый индивидуальный успех в этом году. До этого Модрича признавали лучшим игроком чемпионата мира, а также лучшим игроком сезона по версии УЕФА и лучшим игроком года по версии ФИФА. Кроме этого IFFHS назвала Модрича лучшим плеймейкером. Сам игрок прокомментировал награду так:
- Находиться здесь — уникальное чувство. Я горд и действительно счастлив. Это эмоции, которые сложно объяснить. Хочу поблагодарить всех, кто помог мне воплотить мою мечту в жизнь. Спасибо моим одноклубникам по мадридскому "Реалу" и всему персоналу клуба. Также хочу поблагодарить своих партнеров по сборной Хорватии, и, конечно же, я благодарен своей семье, благодаря которой я становился лучше и как человек, и как профессионал.
Моей мечтой было играть за великий клуб и завоевывать трофеи. В детстве я мечтал выиграть "Золотой Мяч", поэтому для меня большая честь — быть здесь с заветной наградой в моих руках, - рассказал новый лучший футболист мира.
Еще никогда "Золотой мяч" не доставался футболисту из Хорватии или любой другой страны, которая ранее входила в состав Югославии. Но при этом Модрич седьмой обладатель престижной награды из "Реала" - в этом компоненте королевский клуб теперь лидер.
Несмотря на то, что заранее было понятно, кто победит скорее всего, многие остались не довольны итоговым выбором журналистов.
Модричу Золотой мяч? Не понимаю. Лучший игрок ЧМ? Ну допустим. А вот Роналду сделал шикарный хет-трик на ЧМ, выиграл ЛЧ, забив 15 мячей (лучший бомбардир). Перейдя в Италию, повторил рекорд по голам за Юве 60-летней давности. Ну какой Модрич? Надоел К7, так не вручайте вообще.— Георгий Черданцев (@cherdantsev) December 3, 2018
Но Роналду стал только вторым. За ним следом идут Гризманн, Мбаппе, Месси и Салах. До начала мундиаля в России мало кто предполагал, что лучшим станет Модрич - охотнее называли всех тех, кто теперь дышит ему в спину.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
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