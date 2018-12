"Золотой мяч" устроен ужасно - пора меняться или умереть

Сегодня пройдет вручение "Золотого мяча" - 2018, но мы все уже знаем: победит проваливший осень Лука Модрич, Криштиану Роналду на награждение даже не приедет, а о самой церемонии поговорят денек и забудут. Все потому, что самая почетная футбольная награда из года в год совершает глупые ошибки, снижающие интерес к ней.о том, что давно пора исправлять."Золотой мяч" по традиции вручают в декабре, незадолго до Нового года. По идее, это отличный момент для подведения итогов: уходят одни 365 дней, приходят новые, все так или иначе вспоминают главные события и отмечают лучшее. Прямой аналог "Золотого мяча" от мира кино, "Золотой глобус" (именно он, а не Оскар, так как голосуют журналисты) также находит своего обладателя примерно в эти даты, в самом начале января, так что вроде бы все правильно...Только не для футбола.В киноиндустрии главные потенциально премиальные фильмы года специально выпускают осенью, поближе к наградам. В футболе все основные трофеи разыгрываются весной, в мае-июне и именно после этих дат вручение "Золотого мяча" имеет смысл. Неплохой в вакууме, но совершенно не "итоговый" декабрь получается ни туда ни сюда: осень 2018 не учитывается, так как значение имеют только главные награды года (а они заработаны весной), а феерия футболиста осенью 2017 вроде как, формально, не попадает в отчетный период. Получается, футбольные осени в принципе не имеют никакого значения для "Золотого мяча" - влияние на премии оказывают лишь март-июнь, то есть, награда вручается за полгода.Два года назад Криштиану Роналду победил в Лиге чемпионов и на Евро, но после травмы отвратительно провел осень. Что это, повод обесценить достижения весны? А кто играл лучше осенью? Имеет ли смысл, что кто-то бодро начал сезон, но ничего не делал весной? Все эти вопросы актуальны сейчас и для Луки Модрича: летом он был королем Лиги чемпионов и финалистом Чемпионата мира, к зиме он вместе с Хорватией вылетел из Дивизиона А Лиги Наций и провалился в чемпионате Испании. А Роналду феерил в Лиге чемпионов и неплохо зажигает в "Ювентусе" осенью - но не оправдал ожиданий на ЧМ. А Салах... а про него никто уже и не говорит всерьез. Может, просто каждый год давать новую сферу Месси? Он же всегда хорош!Все эти вопросы были бы совершенно не актуальны в июне, когда только что отфеерившему на двух главных футбольных турнирах планеты Модричу выдали бы первый мяч после десятилетки аргентино-португальской доминации. Сейчас, полгода спустя, он уже не выглядит таким явным фаворитом.Помимо этого, декабрь плох и тем, что новая награда от FIFA, The Best, находит своих обладателей на два месяца раньше и, фактически, спойлерит "Золотой мяч". Во всяком случае, пока что, но это сильно роняет престиж французской премии - получается, что лучшего игрока мира объявляют без них, до них, а добавить им особенно и нечего. Рядовые болельщики путаются, кто, кого и когда признает, и в итоге все футбольные награды разом немного теряют в смысле - никто из них так никогда не станет спортивным "Оскаром", главным и единственным.А "Золотой мяч" потеряет и тот статус, что есть сейчас.Есть мнение, что "Оскар" - одна большая постановка и победители известны заранее. На деле же, с наградой работает отдельная фирма, которая занимается только тем, что подсчитывает голоса, печатает бумажку с именами победителей, кладет ее в конверт, запечатывает и привозит на церемонию. О том, кто именно попал на заветный листок, знают лишь несколько человек на протяжении всего процесса - это позволяет церемонии нет-нет, да преподносить сюрпризы.France Football, вручающий "Золотой мяч", предлагает свою схему: когда победитель известен, его, незадолго до вручения, зовут на фотосессию для передовицы журнала - чтобы на утро дать свежий номер с эффектным фото. Само собой, все происходит в атмосфере строгой секретности, никто из участников информацию не выдаст... но неужели Криштиану Роналду, которого не позвали ни на какой фотосет, не догадается, что он не победил? А если уж так произошло, то зачем ему присутствовать на проигранном награждении и дежурно улыбаться, похлопывая Месси, Модричу, Салаху или кому угодно еще? Вспомните, как выглядят унизительные дороги позора в финалах ЛЧ и ЧМ, именуемые "Награждением за второе место". Разве это для спортсмена не то же самое? Наблюдать за чьей-то победой, осознавая, что был недостаточно хорош, недостаточно целеустремлен, пока тебе в лицо тычут счастливым победившим. Само собой, это вопрос и человеческих качеств в том числе, душе компании будет не в тягость просто потусить в костюмах с лучшими, но касательно португальца нам всем и все уже давно ясно: Роналду эгоманьяк, который готов делать все, что в рамках закона, чтобы уничтожить противников. Для него нет "каких-то" премий, его имя должно быть первым всегда и везде - и этому человеку предлагают посмотреть за своим поражением на камеру, при наличии опции "не смотреть"?Поздравить друга Модрича и сделать для него этот момент более ценным? А кто и когда сказал, что Модрич и Роналду - друзья? Теперь они и не одноклубники.Всего этого можно очень легко избежать: победитель не должен быть известен заранее. Конверт с именем - за семью печатями, косвенные признаки отрезаются напрочь, само собой, никаких преждевременных уведомлений и фотографий. Неужели фотосессию нельзя провести после мероприятия? Неужели найдется кто-то в мире, кто с "Золотым мячом" в руках, в эффектном смокинге скажет организаторам: "Вы знаете, у меня автобус до самолета через полчаса, я не могу, извините"?Ценность момента и, соответственно, премии гораздо выше, когда все участники в зале и все еще верят в то, что шансы на победу есть. Когда номинант пропускает церемонию без уважительной причины, просто потому, что не хочет - это нырок на дно."Золотой мяч" и так никогда не был особенно совершенен: как и в любом голосовании, вокруг него и принципов определения победителей всегда ходило много вопросов. За что его дают, например? За кубки? За голы? За хайп? За яркую выделяющуюся гениальность, пред которой меркнет все остальное? Тогда почему без награды до сих пор Заболотный?!...но сейчас France Football стоит задуматься о том, как меняться, чтобы выжить. Да, за них история, да, они до сих пор собирают свою долю хайпа в СМИ. Но еще пара лет за спиной The Best, пара неприездов звезд и неочевидных награждений - и никакая славная биография не спасет их от статуса: "О, они еще живы".