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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
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|Поражения
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
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|Поражения
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
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|Ювентус
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Не очень-то и хотелось. Оценки "Локомотива" за последний их матч в этих еврокубках
"Железнодорожники" проиграли "Шальке" и потеряли шансы даже на Лигу Европы. Впрочем, судя по тому, как действовали игроки "Локомотива", этот турнир им не нужен был совершенно. Говорим о действиях каждого футболиста москвичей в этой неудачной игре.
Маринато Гильерме - 2.5
В течение матча россиянин спокойно и уверенно вступал в игру, забирал вполне рабочие мячи, а в конце пропустил в ближний угол. Винить Гильерме вряд ли стоит - его расстреливали с очень близкого расстояния, среагировать было можно только в том случае, если бы повезло. Только вот и хвалить Маринато так же не за что.
Мацей Рыбус - 2
Ничего не дал своим партнёрам впереди, поскольку ходил в атаку не очень охотно. В обороне несколько раз проваливался, оставляя для противников свободное пространство. Почему-то не помог своим, когда "Шальке" забивал гол, - он должен был находиться в зоне, куда Игнатьев выбил мяч. Но вместо него там оказались немцы.
Бенедикт Хёведес - 2.5
Коллективный отбор центральных защитников "Локомотива" был неплох, но получался он только в те моменты, когда "Шальке" атаковал через центр. Если хозяева шли через фланги, начинались проблемы - например, в том эпизоде, когда немцы должны были забивать в пустые ворота после подачи Коноплянки. Не сумел выиграть борьбу у Налдо, из-за чего "Локо" пропустил гол.
Соломон Кверквелия - 2
Виноват в пропущенном мяче так же, как и Хёведес: они оба пытались опередить Налдо и оба проиграли. Кверквелия несколько раз своевременно заблокировал удары, но вот Коноплянка его несколько раз проходил слишком легко.
Владислав Игнатьев - 2.5
Был намного активнее Рыбуся. Чаще ходил вперёд и был там полезен. Но с другой стороны, в обороне играл совсем неважно. Конопялнка регулярно прорывался по флангу Игнатьева и там имел возможности для обострения. Помимо всего этого, Игнатьев неудачно вынес мяч из своей штрафной, что привело к голу.
Игорь Денисов - 1.5
Здесь всего два фактора. Первый - Игорь не забил главный момент команды после классного врывания от Баринова. Второй - он был отвратителен в отборе. Опорную зону футболисты "Шальке" проходили очень легко - чуть ли не без сопротивления.
Гжегож Крыховяк - 2.5
По меркам этого матча - абсолютно средняя и невыразительная игра. Минимум креатива, какие-то неуверенные попытки что-то исправить, насчёт которых даже рассуждать как-то неловко, настолько они несерьёзные. Поляк, как и большая часть команды, видимо, очень не хотел весной играть в дополнительном турнире.
Дмитрий Баринов - 3
Иногда неплохо помогал обороне, правда, без необязательных ошибок и здесь не обошлось. Главная заслуга Дмитрия заключается в том, что он сделал главный момент всего "Локомотива" за эту игру, но Игорь Денисов с убойной позиции засандалил выше.
Джеферсон Фарфан - 2
По Фарфану было видно, что игрок старается, но вот ничего продуктивного из этого всё равно не вышло. Была хорошая возможность убежать к воротам соперника в заключительном этапе игры, но Джеферсон поторопился и залез в офсайд.
Алексей Миранчук - 2.5
Была хорошая возможность после атаки правым флангом выбраться на свободное пространство и обострить, но Алексей завозился с мячом и загубил момент. Лишь пробил издалека - да и то неопасно. В остальном много старался и боролся, но за это очков не дают.
Эдер - 2
Был бесполезен, не мог выиграть у защитников борьбу, не мог помочь своим в оттяжке, поэтому в перерыве отправился на банку.
Антон Миранчук - 2
Вышел на второй тайм, но общей пассивности исправить не смог.
Фёдор Смолов - без оценки
У Фёдора было совсем мало времени. Единственное, что можно вспомнить, неточный удар в сторону ворот из не очень очевидной ситуации.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Заглавное фото: РИА Новости
Маринато Гильерме - 2.5
В течение матча россиянин спокойно и уверенно вступал в игру, забирал вполне рабочие мячи, а в конце пропустил в ближний угол. Винить Гильерме вряд ли стоит - его расстреливали с очень близкого расстояния, среагировать было можно только в том случае, если бы повезло. Только вот и хвалить Маринато так же не за что.
Мацей Рыбус - 2
Ничего не дал своим партнёрам впереди, поскольку ходил в атаку не очень охотно. В обороне несколько раз проваливался, оставляя для противников свободное пространство. Почему-то не помог своим, когда "Шальке" забивал гол, - он должен был находиться в зоне, куда Игнатьев выбил мяч. Но вместо него там оказались немцы.
Бенедикт Хёведес - 2.5
Коллективный отбор центральных защитников "Локомотива" был неплох, но получался он только в те моменты, когда "Шальке" атаковал через центр. Если хозяева шли через фланги, начинались проблемы - например, в том эпизоде, когда немцы должны были забивать в пустые ворота после подачи Коноплянки. Не сумел выиграть борьбу у Налдо, из-за чего "Локо" пропустил гол.
Соломон Кверквелия - 2
Виноват в пропущенном мяче так же, как и Хёведес: они оба пытались опередить Налдо и оба проиграли. Кверквелия несколько раз своевременно заблокировал удары, но вот Коноплянка его несколько раз проходил слишком легко.
Владислав Игнатьев - 2.5
Был намного активнее Рыбуся. Чаще ходил вперёд и был там полезен. Но с другой стороны, в обороне играл совсем неважно. Конопялнка регулярно прорывался по флангу Игнатьева и там имел возможности для обострения. Помимо всего этого, Игнатьев неудачно вынес мяч из своей штрафной, что привело к голу.
Игорь Денисов - 1.5
Здесь всего два фактора. Первый - Игорь не забил главный момент команды после классного врывания от Баринова. Второй - он был отвратителен в отборе. Опорную зону футболисты "Шальке" проходили очень легко - чуть ли не без сопротивления.
Гжегож Крыховяк - 2.5
По меркам этого матча - абсолютно средняя и невыразительная игра. Минимум креатива, какие-то неуверенные попытки что-то исправить, насчёт которых даже рассуждать как-то неловко, настолько они несерьёзные. Поляк, как и большая часть команды, видимо, очень не хотел весной играть в дополнительном турнире.
Дмитрий Баринов - 3
Иногда неплохо помогал обороне, правда, без необязательных ошибок и здесь не обошлось. Главная заслуга Дмитрия заключается в том, что он сделал главный момент всего "Локомотива" за эту игру, но Игорь Денисов с убойной позиции засандалил выше.
Джеферсон Фарфан - 2
По Фарфану было видно, что игрок старается, но вот ничего продуктивного из этого всё равно не вышло. Была хорошая возможность убежать к воротам соперника в заключительном этапе игры, но Джеферсон поторопился и залез в офсайд.
Алексей Миранчук - 2.5
Была хорошая возможность после атаки правым флангом выбраться на свободное пространство и обострить, но Алексей завозился с мячом и загубил момент. Лишь пробил издалека - да и то неопасно. В остальном много старался и боролся, но за это очков не дают.
Эдер - 2
Был бесполезен, не мог выиграть у защитников борьбу, не мог помочь своим в оттяжке, поэтому в перерыве отправился на банку.
Антон Миранчук - 2
Вышел на второй тайм, но общей пассивности исправить не смог.
Фёдор Смолов - без оценки
У Фёдора было совсем мало времени. Единственное, что можно вспомнить, неточный удар в сторону ворот из не очень очевидной ситуации.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Заглавное фото: РИА Новости
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