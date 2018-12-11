Не очень-то и хотелось. Оценки "Локомотива" за последний их матч в этих еврокубках

Лига Чемпионов УЕФА. Групповая стадия
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Атлетико 5 2 0 0 5 2 +3 12
2 Боруссия 5 2 0 0 4 0 +4 10
3 Брюгге 5 0 0 2 1 4 -3 5
4 Монако 5 0 0 2 1 5 -4 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Барселона 5 2 0 0 8 2 +6 13
2 Тоттенхэм 5 0 0 2 3 6 -3 7
3 Интер 5 2 0 0 4 2 +2 7
4 ПСВ 5 0 0 2 1 6 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Наполи 5 1 1 0 1 0 +1 9
2 ПСЖ 5 1 0 1 8 4 +4 8
3 Ливерпуль 5 1 0 1 3 3 0 6
4 Црвена Звезда 5 0 1 1 1 6 -5 4
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Порту 5 1 1 0 2 1 +1 13
2 Шальке 04 5 1 1 0 2 1 1 8
3 Галатасарай 5 1 0 1 3 1 +2 4
4 Локомотив 5 0 0 2 0 4 -4 3
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бавария 5 1 1 0 3 1 +2 13
2 Аякс 5 1 1 0 4 1 +3 11
3 Бенфика 5 1 0 1 3 4 -1 4
4 АЕК 5 0 0 2 2 6 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Манчестер Сити 5 1 0 1 3 3 0 10
2 Лион 5 1 1 0 4 3 +1 7
3 Шахтёр 5 0 2 0 4 4 0 5
4 Хоффенхайм 5 0 0 1 3 4 -1 3
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Реал 5 1 0 1 3 1 +2 12
2 Рома 5 1 0 1 5 3 +2 9
3 Виктория 5 0 1 1 2 7 -5 4
4 ЦСКА 5 1 1 0 3 2 +1 4
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ювентус 5 2 0 0 5 0 +5 12
2 Манчестер Юнайтед 5 1 1 0 3 0 +3 10
3 Валенсия 5 0 1 1 0 2 -2 5
4 Янг Бойз 5 0 0 2 0 6 -6 1

Новости партнеров

Не очень-то и хотелось. Оценки "Локомотива" за последний их матч в этих еврокубках

Не очень-то и хотелось. Оценки "Локомотива" за последний их матч в этих еврокубках"Железнодорожники" проиграли "Шальке" и потеряли шансы даже на Лигу Европы. Впрочем, судя по тому, как действовали игроки "Локомотива", этот турнир им не нужен был совершенно. Говорим о действиях каждого футболиста москвичей в этой неудачной игре.

Маринато Гильерме - 2.5

В течение матча россиянин спокойно и уверенно вступал в игру, забирал вполне рабочие мячи, а в конце пропустил в ближний угол. Винить Гильерме вряд ли стоит - его расстреливали с очень близкого расстояния, среагировать было можно только в том случае, если бы повезло. Только вот и хвалить Маринато так же не за что.

Мацей Рыбус - 2

Ничего не дал своим партнёрам впереди, поскольку ходил в атаку не очень охотно. В обороне несколько раз проваливался, оставляя для противников свободное пространство. Почему-то не помог своим, когда "Шальке" забивал гол, - он должен был находиться в зоне, куда Игнатьев выбил мяч. Но вместо него там оказались немцы.

Бенедикт Хёведес - 2.5

Коллективный отбор центральных защитников "Локомотива" был неплох, но получался он только в те моменты, когда "Шальке" атаковал через центр. Если хозяева шли через фланги, начинались проблемы - например, в том эпизоде, когда немцы должны были забивать в пустые ворота после подачи Коноплянки. Не сумел выиграть борьбу у Налдо, из-за чего "Локо" пропустил гол.

Соломон Кверквелия - 2

Виноват в пропущенном мяче так же, как и Хёведес: они оба пытались опередить Налдо и оба проиграли. Кверквелия несколько раз своевременно заблокировал удары, но вот Коноплянка его несколько раз проходил слишком легко.

Владислав Игнатьев - 2.5

Был намного активнее Рыбуся. Чаще ходил вперёд и был там полезен. Но с другой стороны, в обороне играл совсем неважно. Конопялнка регулярно прорывался по флангу Игнатьева и там имел возможности для обострения. Помимо всего этого, Игнатьев неудачно вынес мяч из своей штрафной, что привело к голу.

Игорь Денисов - 1.5

Здесь всего два фактора. Первый - Игорь не забил главный момент команды после классного врывания от Баринова. Второй - он был отвратителен в отборе. Опорную зону футболисты "Шальке" проходили очень легко - чуть ли не без сопротивления.

Гжегож Крыховяк - 2.5

По меркам этого матча - абсолютно средняя и невыразительная игра. Минимум креатива, какие-то неуверенные попытки что-то исправить, насчёт которых даже рассуждать как-то неловко, настолько они несерьёзные. Поляк, как и большая часть команды, видимо, очень не хотел весной играть в дополнительном турнире.

Дмитрий Баринов - 3

Иногда неплохо помогал обороне, правда, без необязательных ошибок и здесь не обошлось. Главная заслуга Дмитрия заключается в том, что он сделал главный момент всего "Локомотива" за эту игру, но Игорь Денисов с убойной позиции засандалил выше.

Джеферсон Фарфан - 2

По Фарфану было видно, что игрок старается, но вот ничего продуктивного из этого всё равно не вышло. Была хорошая возможность убежать к воротам соперника в заключительном этапе игры, но Джеферсон поторопился и залез в офсайд.

Алексей Миранчук - 2.5

Была хорошая возможность после атаки правым флангом выбраться на свободное пространство и обострить, но Алексей завозился с мячом и загубил момент. Лишь пробил издалека - да и то неопасно. В остальном много старался и боролся, но за это очков не дают.

Эдер - 2

Был бесполезен, не мог выиграть у защитников борьбу, не мог помочь своим в оттяжке, поэтому в перерыве отправился на банку.

Антон Миранчук - 2

Вышел на второй тайм, но общей пассивности исправить не смог.

Фёдор Смолов - без оценки

У Фёдора было совсем мало времени. Единственное, что можно вспомнить, неточный удар в сторону ворот из не очень очевидной ситуации.

Григорий Каленов, Rusfootball.info

Заглавное фото: РИА Новости
Теги: Локомотив Шальке-04 Денисов
Вчера, 23:35
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#1  leopold366  г. Петрозаводск (Сегодня, 00:02)
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Регистрация: 21.04.2009 [жалоба]
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