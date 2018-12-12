ЦСКА нанес "Реалу" крупнейшее домашнее поражение в еврокубках

Лига Чемпионов УЕФА. Групповая стадия
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Боруссия 6 2 0 0 4 0 +4 13
2 Атлетико 6 2 0 0 5 2 +3 13
3 Брюгге 6 0 0 2 1 4 -3 6
4 Монако 6 0 0 2 1 5 -4 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Барселона 6 2 0 0 8 2 +6 14
2 Тоттенхэм 6 0 0 2 3 6 -3 8
3 Интер 6 2 0 0 4 2 +2 8
4 ПСВ 6 0 0 2 1 6 -5 2
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ПСЖ 6 1 0 1 8 4 +4 11
2 Ливерпуль 6 1 0 1 3 3 0 9
3 Наполи 6 1 1 0 1 0 +1 9
4 Црвена Звезда 6 0 1 1 1 6 -5 4
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Порту 6 1 1 0 2 1 +1 16
2 Шальке 04 6 1 1 0 2 1 1 11
3 Галатасарай 6 1 0 1 3 1 +2 4
4 Локомотив 6 0 0 2 0 4 -4 3
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бавария 5 1 1 0 3 1 +2 13
2 Аякс 5 1 1 0 4 1 +3 11
3 Бенфика 5 1 0 1 3 4 -1 4
4 АЕК 5 0 0 2 2 6 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Манчестер Сити 5 1 0 1 3 3 0 10
2 Лион 5 1 1 0 4 3 +1 7
3 Шахтёр 5 0 2 0 4 4 0 5
4 Хоффенхайм 5 0 0 1 3 4 -1 3
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Реал 6 1 0 1 3 1 +2 12
2 Рома 6 1 0 1 5 3 +2 9
3 Виктория 6 0 1 1 2 7 -5 7
4 ЦСКА 6 1 1 0 3 2 +1 7
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ювентус 5 2 0 0 5 0 +5 12
2 Манчестер Юнайтед 5 1 1 0 3 0 +3 10
3 Валенсия 5 0 1 1 0 2 -2 5
4 Янг Бойз 5 0 0 2 0 6 -6 1

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ЦСКА нанес "Реалу" крупнейшее домашнее поражение в еврокубках

"Реал" в матче группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА установил личный антирекорд еврокубков. Мадридцы уступили со счетом 0:3 - еще ни разу клуб не проигрывал дома с разностью более чем в два мяча.

Примечательно, что среди крупнейших поражений "Реала" есть и игра 1991 года против "Спартака" (1:3) в четвертьфинале Кубка чемпионов.

Несмотря на победу, ЦСКА занял последнее место в группе и не вышел в весеннюю стадию еврокубков, а "Реал" стал первым в группе.

"Спорт-Экспресс"
Теги: ЦСКА Реал
Вчера, 23:33
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18
(1)
#18  Яamon   (Сегодня, 00:17)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: avnik
А Реал случайно не из той Испании, которую мы так красиво грохнули на ЧМ-2018? )))

мне кажется, ты слишком много книжек про заговоры читаешь. купить реал не в состоянии, наверное, ни один клуб мира, а уж тем более скупой гинер. в данном случае это просто смешно, но тебя, как болельщика спартака, можно понять, ведь это так больно, да? ну, калом не закидываешь - уже подвиг
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
#17  Shekel  страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 00:15)
  • +7
  •  (11)

Цитата: Сибирячок
ЦСКА в итоге остался изнасилованным, но напоследок успел вырвать клок волос у насильника. Есть чем гордиться?

Eбaть ты припиздoк. Просто кoнчeнная обиженная жизнью мpaзь


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Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
#16  Яamon   (Сегодня, 00:12)
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Локомотив»
до чего ж свиньи мерзкие и завистливые животные. нет бы порадоваться за российский клуб
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
#15  Shekel  страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 00:12)
  • +6
  •  (6)

Цитата: yuri
Барселона однажды так крупно треснула - 0-4 от Динамо(К) дома. Так что все это для памяти и не более того. Где Барселона и где эти герои?

Так да не так. Тогда Динамо 1-е место в группе взяло, Барса 4-е. А герой того матча Шева (слышал о таком?) сделавший хет-трик Золотой мяч со временем выиграл.

з.ы. ЦСКА просто красавцы. Поздравляю с великолепной игрой. У этого состава хорошее будущее


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Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
#14  voron (CSKA)  Москва (Сегодня, 00:06)
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Всем тем кто пишет про победу над вторым составом Реала, а какой тогда у ЦСКА состав при омоложении на 80% игроков? У них молодёжь стоит в три раза дороже нашего (ВСЕГО) состава!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Регистрация: 10.03.2012 [жалоба]
#13  avnik  море (Сегодня, 00:00)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: АБВ
Скажи,а какого хрена мы Реал "купили",а не Викторию? Дешевле бы вышло и в ЛЕ попали бы!


Дык, вспомнил Испанию на ЧМ. Картинка одна и та же. Правда испанцы поумнели маленько - не стали у нас мяч забирать... ))) Реал и ЛЕ? Реал перетягивает... )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#12  АБВ  М (Вчера, 23:55)
  • 0
  •  (2)

Цитата: avnik
Ну, вам так никогда у Реала не выиграть. У вас столько бабла нет. ))))

Скажи,а какого хрена мы Реал "купили",а не Викторию? Дешевле бы вышло и в ЛЕ попали бы!
Регистрация: 5.08.2015 [жалоба]
#11  Сибирячок   (Вчера, 23:54)
  • -6
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
ЦСКА в итоге остался изнасилованным, но напоследок успел вырвать клок волос у насильника. Есть чем гордиться?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#10  Злой конь   (Вчера, 23:51)
  • -1
  •  (9)

Цитата: Lols
Нашли чем гордится, победой над резервом. Представьте чтобы с этим реалом сделал бы спартак? Ещё вопросы есть?

да и так ясно, что влетел бы 7-0, а то и крупнее laughing
Регистрация: 12.12.2018 [жалоба]
#9  АБВ  М (Вчера, 23:50)
  • +1
  •  (1)

Следующая игра у ЦСКА -игра с Арсеналом, правда Тульским)
Эхх,а могли бы в ЛЕ и с Лондонским встретиться(
Регистрация: 5.08.2015 [жалоба]
#8  yuri  спб (Вчера, 23:48)
  • +1
  •  (5)

Барселона однажды так крупно треснула - 0-4 от Динамо(К) дома. Так что все это для памяти и не более того. Где Барселона и где эти герои? . Да все там же. Нужен качественный прыжок вперед а не пыль для журналюг. Орденоносцы кота вообще не интересуют.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#7  molot327  Москва (Вчера, 23:48)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Lols
Представьте чтобы с этим реалом сделал бы спартак?

Представляем. Свинарник обосрался бы на это стадионе.


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
#6  panin  Красноярск (Вчера, 23:48)
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Lols,
Не ну я понимаю, это все таки не Рапид. Но мы все равно рады)))))))))))


--------------------
Цска Чемпион!!!!!!!
Регистрация: 12.03.2009 [жалоба]
#5  Lols  Лондон (Вчера, 23:43)
  • -5
  •  (11)
Болеет за:
«Ньюкасл»
Нашли чем гордится, победой над резервом. Представьте чтобы с этим реалом сделал бы спартак? Ещё вопросы есть?
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
#4  avnik  море (Вчера, 23:42)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: GreatWhite999
Приятно. ЦСКА отлично выглядел в этой игре.
Так должна выглядеть игра чемпиона России в Европе. Кто бы этим чемпионом не был.
Сегодня - БРАВО!


Ну, вам так никогда у Реала не выиграть. У вас столько бабла нет. ))))


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#3  Хитрый Лис  Петроград (Вчера, 23:41)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
вряд ли стоит сильно радоваться победе в сражении, когда проиграна война в целом
но все равно молодцы
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#2  GreatWhite999  Санкт-Петербург (Вчера, 23:40)
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Приятно. ЦСКА отлично выглядел в этой игре.
Так должна выглядеть игра чемпиона России в Европе. Кто бы этим чемпионом не был.
Сегодня - БРАВО!


--------------------
Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
#1  avnik  море (Вчера, 23:36)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
А Реал случайно не из той Испании, которую мы так красиво грохнули на ЧМ-2018? )))


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
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