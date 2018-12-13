"Валенсия" с Черышевым обыграла "МЮ", "Ювентус" проиграл "Янг Бойз"

Лига Чемпионов УЕФА. Групповая стадия
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Боруссия 6 2 0 0 4 0 +4 13
2 Атлетико 6 2 0 0 5 2 +3 13
3 Брюгге 6 0 0 2 1 4 -3 6
4 Монако 6 0 0 2 1 5 -4 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Барселона 6 2 0 0 8 2 +6 14
2 Тоттенхэм 6 0 0 2 3 6 -3 8
3 Интер 6 2 0 0 4 2 +2 8
4 ПСВ 6 0 0 2 1 6 -5 2
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ПСЖ 6 1 0 1 8 4 +4 11
2 Ливерпуль 6 1 0 1 3 3 0 9
3 Наполи 6 1 1 0 1 0 +1 9
4 Црвена Звезда 6 0 1 1 1 6 -5 4
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Порту 6 1 1 0 2 1 +1 16
2 Шальке 04 6 1 1 0 2 1 1 11
3 Галатасарай 6 1 0 1 3 1 +2 4
4 Локомотив 6 0 0 2 0 4 -4 3
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бавария 5 1 1 0 3 1 +2 13
2 Аякс 5 1 1 0 4 1 +3 11
3 Бенфика 5 1 0 1 3 4 -1 4
4 АЕК 5 0 0 2 2 6 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Манчестер Сити 5 1 0 1 3 3 0 10
2 Лион 5 1 1 0 4 3 +1 7
3 Шахтёр 5 0 2 0 4 4 0 5
4 Хоффенхайм 5 0 0 1 3 4 -1 3
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Реал 6 1 0 1 3 1 +2 12
2 Рома 6 1 0 1 5 3 +2 9
3 Виктория 6 0 1 1 2 7 -5 7
4 ЦСКА 6 1 1 0 3 2 +1 7
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ювентус 5 2 0 0 5 0 +5 12
2 Манчестер Юнайтед 5 1 1 0 3 0 +3 10
3 Валенсия 5 0 1 1 0 2 -2 5
4 Янг Бойз 5 0 0 2 0 6 -6 1

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"Валенсия" с Черышевым обыграла "МЮ", "Ювентус" проиграл "Янг Бойз"

"Валенсия" обыграла "Манчестер Юнайтед" в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов - 2:1.

Лига чемпионов

6 тур

"Валенсия" – "Манчестер Юнайтед" 2:1

Голы: Солер, 17, Джонс, 47 (автогол), Рэшфорд, 87

"Валенсия": Доменек, Пиччини, Везо, Диакаби, Лато (Гарай, 51), Солер, Кондогбия, Парехо, Черышев (Торрес, 66), Батшуайи, Мина Родриго, 68).

"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Валенсия, Джонс, Байи, Рохо (Янг, 46), Фред (Рэшфорд, 57), Феллаини, Погба, Мата, Лукаку (Лингард,69), Перейра.

Предупреждения: Валенсия, 11, Лато, 29, Байи, 30, Рэшфорд, 81

"Янг Бойз" – "Ювентус" 2:1

Голы:Оаро, 30 (пен.), 68, Дибала, 80

"Янг Бойз": Вёльфли, Мбабу, Гарсия, Али, Бенито, Лаупер, Соу, Эбишер, Нгамалё (Шик, 85), Фасснахт (Бертоне, 80), Оаро

"Ювентус": Щенсны, Ругани, Бонуччи, Шильо (Дибала, 72), Куадрадо (Сандро, 23), Пьянич (Джан, 65), Бентанкур, Коста, Роналду, Бернардески, Манджукич

Предупреждения: Али, 62, Бернардески, 64, Гарсия, 72, Вёльфли, 83
Теги: Валенсия Манчестер Юнайтед Янг Бойз Ювентус
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