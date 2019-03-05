Патрик Клюйверт: дома "Аякс" сыграет не хуже

Well done Guys @AFCAjax first obstacle is done,looking forward to the home game,great teamperformance especially the first half,second half a bit off difficulties but i am sure we will do it again at home ??? @ChampionsLeague — Patrick Kluivert (@PatrickKluivert) April 30, 2019

Экс-нападающий "Аякса" Патрик Клайверт поздравил бывшую команду с победой над "Тоттенхэмом" в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов (1:0)."Отлично сработано, парни. Первое препятствие пройдено, с нетерпением жду домашней игры. Отличный командный результат, особенно в первом тайме, во втором тайме столкнулись с небольшими трудностями, но я уверен, что мы сделаем это снова дома", - написал Клайверт.