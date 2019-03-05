Арсен Венгер: единственный стадион, куда не хочется ехать, - это "Энфилд"

Бывший тренер "Арсенала" Арсен Венгер прокомментировал выход "Ливерпуля" в финал Лиги чемпионов."Ливерпуль" классно играет в Европе. Причина? "Энфилд". Домашняя игра. Это самый раскаленный стадион в Европе.Единственный стадион, куда не хочется ехать, - это "Энфилд". Здесь особенная атмосфера", - сказал Венгер в эфире BeIN Sports.