Журналист стал "разыскивать" Месси после вылета "Барселоны" из ЛЧ

Журналист испанского ежедневника AS Томас Ронсеро в эфире El Chiringuito TV высказался по поводу игры капитана каталонской "Барселоны" Лионеля Месси с "Ливерпулем" (0:4) в ответной встрече полуфинала Лиги чемпионов.Представитель прессы иронично отреагировал на отсутствие оформленных аргентинцем голов."Вы его не видели? Лео!?Где ты!? Месси!? Малыш!? Наверное, где-то спрятался. Нет… Ну где же наш лучший игрок в истории!? Бог!? Где бог? Его нет. Черт побери. А я думал, что он появится. Пропал, как и в матче с "Ромой". Ты не бог, ты просто хороший земной парень", - заявил Ронсеро.