Кристиан Эриксен: хочу, чтобы в моем резюме была победа в Лиге чемпионов

Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен поделился ожиданиями от матча с "Ливерпулем" в финале Лиги чемпионов.

"Мы не сдадимся, мечтаем, что будем стоять с трофеем. Вот что мы сейчас себе представляем. Но мы знаем, что это будет нелегко.

Я перешел в "Тоттенхэм" шесть лет назад. Все это время мы двигались вперед. Мы были в топ-4 чемпионата Англии несколько лет и выступали в Лиге чемпионов. Мы бы серьезно заявили о себе, если бы смогли победить в этом турнире.

Это что-то особенное, о чем мечтает каждый футболист. Мне бы очень хотелось, чтобы это было в моем резюме", - цитирует Эриксена ВВС.

Sport24.ru
Теги: Эриксен Тоттенхэм
Сегодня, 05:57
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