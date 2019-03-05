Кристиан Эриксен: хочу, чтобы в моем резюме была победа в Лиге чемпионов

Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен поделился ожиданиями от матча с "Ливерпулем" в финале Лиги чемпионов."Мы не сдадимся, мечтаем, что будем стоять с трофеем. Вот что мы сейчас себе представляем. Но мы знаем, что это будет нелегко.Я перешел в "Тоттенхэм" шесть лет назад. Все это время мы двигались вперед. Мы были в топ-4 чемпионата Англии несколько лет и выступали в Лиге чемпионов. Мы бы серьезно заявили о себе, если бы смогли победить в этом турнире.Это что-то особенное, о чем мечтает каждый футболист. Мне бы очень хотелось, чтобы это было в моем резюме", - цитирует Эриксена ВВС.