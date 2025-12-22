Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Астон Вилла
2 - 1 2 1
Манчестер ЮнайтедЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
0 - 3 0 3
АтлетикоЗавершен
Вильярреал
0 - 2 0 2
БарселонаЗавершен
Эльче
4 - 0 4 0
Райо ВальеканоЗавершен
Бетис
4 - 0 4 0
ХетафеЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Кальяри
2 - 2 2 2
ПизаЗавершен
Сассуоло
0 - 1 0 1
ТориноЗавершен
Фиорентина
5 - 1 5 1
УдинезеЗавершен
Дженоа
0 - 1 0 1
АталантаЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Майнц
0 - 0 0 0
Санкт-ПаулиЗавершен
Хайденхайм
0 - 4 0 4
БаварияЗавершен

Назван лучший футболист России по итогам 2025 года

Полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков признан лучшим футболистом 2025 года в России по версии издания "Спорт-Экспресс".
Фото: ФК "Локомотив
По итогам традиционного голосования игрок железнодорожников набрал 243 балла и уверенно занял первое место.

На вторую позицию в рейтинге поднялся полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян, в активе которого оказалось 153 очка. Третьим по итогам опроса стал его партнер по клубу - нападающий Джон Кордоба, набравший 145 баллов. Четвертую строчку занял футболист ЦСКА Матвей Кисляк с результатом 136 очков, а пятерку лучших замкнул полузащитник "Зенита" Максим Глушенков, получивший 95 баллов.

Далее в рейтинге расположились игрок "Рубина" Мирлинд Даку, набравший 28 очков, Александр Головин, представляющий "Монако", и футболист "Краснодара" Диего Коста - оба получили по 20 баллов.

Девятое место занял вратарь "Краснодара" Станислав Агкацев с 19 очками, а десятую позицию занял голкипер "ПСЖ" Матвей Сафонов, набравший 12 баллов.

Форвард "Акрона" Артем Дзюба остановился в шаге от десятки сильнейших, завершив голосование на 11-м месте с 10 очками.

В голосовании участвовали все футболисты, выступавшие в РПЛ в 2025 году, независимо от гражданства, а также игроки сборной России, представляющие зарубежные чемпионаты. Свой выбор сделали 16 главных тренеров клубов РПЛ, 16 топ-менеджеров лиги, 16 журналистов и болельщики.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -3
  • Не нравится