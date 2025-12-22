Назван лучший футболист России по итогам 2025 года

По итогам традиционного голосования игрок железнодорожников набрал 243 балла и уверенно занял первое место.
На вторую позицию в рейтинге поднялся полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян, в активе которого оказалось 153 очка. Третьим по итогам опроса стал его партнер по клубу - нападающий Джон Кордоба, набравший 145 баллов. Четвертую строчку занял футболист ЦСКА Матвей Кисляк с результатом 136 очков, а пятерку лучших замкнул полузащитник "Зенита" Максим Глушенков, получивший 95 баллов.
Далее в рейтинге расположились игрок "Рубина" Мирлинд Даку, набравший 28 очков, Александр Головин, представляющий "Монако", и футболист "Краснодара" Диего Коста - оба получили по 20 баллов.
Девятое место занял вратарь "Краснодара" Станислав Агкацев с 19 очками, а десятую позицию занял голкипер "ПСЖ" Матвей Сафонов, набравший 12 баллов.
Форвард "Акрона" Артем Дзюба остановился в шаге от десятки сильнейших, завершив голосование на 11-м месте с 10 очками.
В голосовании участвовали все футболисты, выступавшие в РПЛ в 2025 году, независимо от гражданства, а также игроки сборной России, представляющие зарубежные чемпионаты. Свой выбор сделали 16 главных тренеров клубов РПЛ, 16 топ-менеджеров лиги, 16 журналистов и болельщики.
Полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков признан лучшим футболистом 2025 года в России по версии издания "Спорт-Экспресс".
