Аршавин - о детском футболе: иногда игроков приходится "воровать"

Бывший футболист рассказал, с какими трудностями сталкивается клуб при привлечении перспективных игроков и какие механизмы иногда приходится использовать в условиях жесткой конкуренции.
По словам Аршавина, в ряде случаев "Зенит" действует в рамках распространенных городских договоренностей, позволяя юным футболистам доигрывать сезон в прежних школах. Однако не всегда ситуация складывается так спокойно.
- Например, братья Касаджиковы подписали с нами контракт, но доигрывали сезон в СШОР. Это, в принципе, нормальная, мягкая схема для городских клубов: они показывают результат, а "Зенит" при этом не теряет игроков. Но некоторых футболистов, если честно, иногда приходится просто "воровать", - передаёт его слова "Фонтанка".
Аршавин является одной из ключевых фигур в истории петербургского клуба. Футболист провел 376 матчей, забил 80 мячей и отдал 110 голевых передач в составе сине-бело-голубых.
"Зенит" в этом сезоне чемпионата России набрал 39 баллов и располагается на второй строчке в таблице, отставая от "Краснодара" на одно очко. Чемпионат России возобновится в конце февраля.
Фото: ФК "Зенит"