Астон Вилла
2 - 1 2 1
Манчестер ЮнайтедЗавершен

Жирона
0 - 3 0 3
АтлетикоЗавершен
Вильярреал
0 - 2 0 2
БарселонаЗавершен
Эльче
4 - 0 4 0
Райо ВальеканоЗавершен
Бетис
4 - 0 4 0
ХетафеЗавершен

Кальяри
2 - 2 2 2
ПизаЗавершен
Сассуоло
0 - 1 0 1
ТориноЗавершен
Фиорентина
5 - 1 5 1
УдинезеЗавершен
Дженоа
0 - 1 0 1
АталантаЗавершен

Майнц
0 - 0 0 0
Санкт-ПаулиЗавершен
Хайденхайм
0 - 4 0 4
БаварияЗавершен

Канчельскис призвал молодых российских игроков уезжать

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался о перспективах молодых российских игроков и их возможном отъезде в европейские лиги.
Фото: ФК "Локомотив
По мнению экс-полузащитника "МЮ" и ряда других зарубежных команд, отечественным футболистам не стоит откладывать переходы за границу в ожидании приглашений от ведущих клубов. Канчельскис считает, что любой шанс попробовать свои силы в Европе необходимо использовать, поскольку именно такой опыт способен дать серьезный импульс развитию игроков.

- При первом же предложении из Европы нашим футболистам надо собирать чемодан, садиться в самолет и улетать. В любой клуб. И не нужно ждать предложения от "ПСЖ" или другого топ-клуба. Надо соглашаться на то, что есть, - цитирует Канчельскиса "РБ Спорт".

Экс-игрок подчеркнул, что без регулярного участия российских футболистов в европейских чемпионатах разрыв в уровне игры будет только увеличиваться, а внутренняя лига не сможет дать необходимого прогресса молодым талантам.

