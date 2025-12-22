По мнению экс-полузащитника "МЮ" и ряда других зарубежных команд, отечественным футболистам не стоит откладывать переходы за границу в ожидании приглашений от ведущих клубов. Канчельскис считает, что любой шанс попробовать свои силы в Европе необходимо использовать, поскольку именно такой опыт способен дать серьезный импульс развитию игроков.
- При первом же предложении из Европы нашим футболистам надо собирать чемодан, садиться в самолет и улетать. В любой клуб. И не нужно ждать предложения от "ПСЖ" или другого топ-клуба. Надо соглашаться на то, что есть, - цитирует Канчельскиса "РБ Спорт".
Экс-игрок подчеркнул, что без регулярного участия российских футболистов в европейских чемпионатах разрыв в уровне игры будет только увеличиваться, а внутренняя лига не сможет дать необходимого прогресса молодым талантам.
Канчельскис призвал молодых российских игроков уезжать
