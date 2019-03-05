Жозе Моуринью сравнил финал ЛЧ с финалом Кубка лиги

Двукратный тренер-победитель Лиги чемпионов Жозе Моуринью прокомментировал победу "Ливерпуля" над "Тоттенхэмом" в финале турнира (2:0).

"Думаю, что, если бы этот матч не был финалом Лиги чемпионов, а встречей чемпионата или финалом Кубка лиги, мы все сказали бы, что игра не была хорошей.

Потому что это финал Лиги чемпионов, у него есть эта эмоциональная сторона, но качество игры было не очень хорошим. "Тоттенхэм" должен быть расстроен, потому что они проиграли, они чувствуют, что могли лучше. В такие моменты вы должны быть на своем лучшем уровне", – цитирует Моуринью Sky Sports.

"СЭ"
Теги: Муринью Тоттенхэм Ливерпуль
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