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Деменко: надо подождать до конца сезона и тогда можно сказать, что рокировка тренеров в "Краснодаре" является ошибкой

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Бывший игрок "Краснодара" Максим Деменко предложил делать выводы о назначении Мурада Мусаева вместо Владимира Ивича после окончания сезона.
Фото: ФК "Краснодар"
"Если бы "Краснодар" победил "Крылья Советов" и "Ахмат", то о назначении Мусаева не говорили бы. Поэтому надо подождать до конца сезона и тогда можно сказать, что такая рокировка тренеров является ошибкой. Я считал, что, когда Мусаев пришёл в команду, ему будет гораздо сложнее. Но они выправились и играли достаточно неплохо", - сказал Деменко.

В марте руководство "Краснодара" приняло решение расторгнуть контракт с сербским специалистом Владимиром Ивичем. Под руководством серба команда заняла первое место по итогам первой половины чемпионата, составив конкуренцию и опередив "Зенит". Вместо него на пост главного тренера назначили Мурада Мусаева, в последних двух матчах "быки" имели шансы единолично возглавить турнирную таблицу, но игры сложились неудачно - ничья с "Крыльями Советов" (0:0) и поражение в родных стенах от грозненского "Ахмата" (0:1).

Краснодарский клуб занимает второе место в таблице, набрав за 27 туров 50 очков. Столько же набрал "Зенит", но петербуржцы имеют одну игру в запасе, которую они проведут 6 мая в гостях у воронежского "Факела". До финиша чемпионата остаются три матча, подопечные Мурада Мусаева встретятся со "Спартаком", "Сочи" и в заключительном туре сыграют с московским "Динамо". "Зениту" предстоит провести последние три игры с ЦСКА, "Ахматом" и "Ростовом".

Источник: "Чемпионат"

Краснодар Максим Деменко Мурад Мусаев
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