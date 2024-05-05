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Фернандес - о шансах "Динамо" на чемпионство: это великий клуб. Мы обязаны бороться до конца

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Защитник "Динамо" Роберто Фернандес прокомментировал шансы московской команды на чемпионский титул по итогам сезона.
Фото: ФК "Динамо"
- В последних матчах чемпионата мы выходили с большим рвением и с большим терпением одновременно. Даже в игре с "Зенитом" мы смогли выстоять, удержать результат, не пропустить гол. Это была очень важная победа для нас. Мы должны продолжать свой путь. "Динамо" станет чемпионом? Это великий клуб. Мы обязаны бороться до конца.

После 26 сыгранных матчей московское "Динамо" с 47 набранными очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице российской Премьер-лиги. За четыре тура до окончания текущего розыгрыша первенства России "бело-голубые" отстают от лидирующих "Зенита" и "Краснодара" на три очка. Сегодня, 5 мая, столичный коллектив в рамках 27-го тура примет на своем поле "Сочи", которое замыкает таблицу и находится в зоне вылета. Игра пройдет на домашнем стадионе "Динамо" "ВТБ Арена" и начнется в 16:30 по местному времени.

Источник: Metaratings

Роберто Фернандес Динамо
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