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Амелин заменит на ВАР Шафеева в матче 27-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Факелом"

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В судейской бригаде матча 27-го тура РПЛ "Факел" - "Зенит" произошли изменения.
Фото: "СЭ"
Произошло изменение в составе бригады арбитров, которая обслужит встречу 27-го тура росссийской Премьер-лиги "Факел" - "Зенит". Вместо Рафаэля Шафеева, назначенного судьей на ВАР ранее, обязанности видеоарбитра выполнит Алексей Амелин.

Игра состоится завтра, 6 мая, и пройдет на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже. Начало встречи в 18:00 по московскому времени. Главный судья - Алексей Сухой.

Алексей Амелин Рафаэль Шафеев Зенит Факел
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