Алиссон отмечал победу в ЛЧ с беременной женой по фейстайму. На днях у бразильца родится сын

Голкипер "Ливерпуля" Алиссон отметил победу над "Тоттенхэмом" (2:0) в Лиге чемпионов, позвонив жене со стадиона по фейстайму.

Супруга бразильца не смогла прибыть на финал турнира, так как находится в положении. На днях в семье Алиссона родится второй ребенок. У пары уже есть девочка - двухлетняя Хелена.



"Сейчас так много вещей происходит в моей голове. Моя жена сегодня не здесь потому, что она беременна и родит в течение нескольких дней. Ребенка назовем итальянским именем Маттео", - цитирует Алиссона Sky Italia.

Sport24.ru
Теги: Алиссон Ливерпуль Тоттенхэм
Сегодня, 09:29
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