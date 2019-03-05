Алиссон отмечал победу в ЛЧ с беременной женой по фейстайму. На днях у бразильца родится сын

Alisson shares his Champions League medal with his loved ones ?#UCLfinal pic.twitter.com/ST6GOHzgyY — Goal (@goal) June 1, 2019

Голкипер "Ливерпуля" Алиссон отметил победу над "Тоттенхэмом" (2:0) в Лиге чемпионов, позвонив жене со стадиона по фейстайму.Супруга бразильца не смогла прибыть на финал турнира, так как находится в положении. На днях в семье Алиссона родится второй ребенок. У пары уже есть девочка - двухлетняя Хелена."Сейчас так много вещей происходит в моей голове. Моя жена сегодня не здесь потому, что она беременна и родит в течение нескольких дней. Ребенка назовем итальянским именем Маттео", - цитирует Алиссона Sky Italia.