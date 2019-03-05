Андрей Воронин - о финале ЛЧ: все ожидали большего. Половина матча вышла скучной, вяленькой
Бывший нападающий "Ливерпуля" Андрей Воронин подвел итоги финального матча Лиги чемпионов "Тоттенхэм" - "Ливерпуль".
"Честно говоря, по игре все ожидали большего, первый гол забил "Ливерпуль" и отдал мяч, хотел играть на контратаках, "Тоттенхэм" же в первом тайме вообще боялся идти вперед, пропустить второй, поэтому первая половина вышла скучной, вяленькой.
Во втором тайме читалось, что "Тоттенхэм" будет идти вперед, потому что им надо, и игра будет более интересной, так оно и получилось, были моменты. Я изначально говорил, что если брать этот сезон Лиги чемпионов, то "Ливерпуль" абсолютно заслужил эту победу.
Хочу поздравить команду, в первую очередь Клоппа. Очень рад победе, сидел, переживал. Учитывая сколько финалов было проиграно до этого, для команды очень важно было выиграть второй финал, потому что иначе попасть два раза подряд в финал и проиграть было бы катастрофично для каждого игрока, как случилось примерно с "Атлетико". Те усиления, которые сделал "Ливерпуль" в том году, себя окупили", - цитирует Воронина ТАСС.
"Честно говоря, по игре все ожидали большего, первый гол забил "Ливерпуль" и отдал мяч, хотел играть на контратаках, "Тоттенхэм" же в первом тайме вообще боялся идти вперед, пропустить второй, поэтому первая половина вышла скучной, вяленькой.
Во втором тайме читалось, что "Тоттенхэм" будет идти вперед, потому что им надо, и игра будет более интересной, так оно и получилось, были моменты. Я изначально говорил, что если брать этот сезон Лиги чемпионов, то "Ливерпуль" абсолютно заслужил эту победу.
Хочу поздравить команду, в первую очередь Клоппа. Очень рад победе, сидел, переживал. Учитывая сколько финалов было проиграно до этого, для команды очень важно было выиграть второй финал, потому что иначе попасть два раза подряд в финал и проиграть было бы катастрофично для каждого игрока, как случилось примерно с "Атлетико". Те усиления, которые сделал "Ливерпуль" в том году, себя окупили", - цитирует Воронина ТАСС.