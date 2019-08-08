Мане поборется с Месси и Роналду за звание лучшего нападающего Лиги чемпионов - 2018/19

УЕФА назвал номинантов на звания лучших игроков на своих позициях по итогам Лиги чемпионов сезона-2018/19.: Алисон ("Ливерпуль"), Льорис ("Тоттенхэм"), Тер Штеген ("Барселона").: Александер-Арнольд ("Ливерпуль"), Де Лигт (экс-"Аякс", ныне "Ювентус"), Ван Дейк ("Ливерпуль").: Де Йонг (экс-"Аякс", ныне "Барселона"), Эриксен ("Тоттенхэм"), Хендерсон ("Ливерпуль").: Мане ("Ливерпуль"), Месси ("Барселона"), Роналду ("Ювентус").