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Юнес Намли: "Краснодар" заслуживал победу, а не "Порту"

Полузащитник "Краснодара" Юнес Намли после поражения от "Порту" (0:1) в матче 3 отборочного раунда Лиги чемпионов заявил, что его команда больше соперников заслужила победу, но ее подвела реализация моментов.

– Трудно сказать, почему мы сыграли в первом тайме хуже, чем могли бы, – отметил Намли. – Наверно, потому, что 3 дня назад мы провели матч с "Зенитом" на выезде. Может, не успели восстановиться. Действительно, нам потребовалось 10-15 минут, чтобы войти в игру как следует. Все равно я считаю, что мы сыграли хорошо, сделали свою работу. К сожалению, не выиграли, но мы были лучше "Порту", больше заслужили победу. Просто свои моменты мы не использовали, а "Порту" – использовал. У соперника их не так уж много и было, а штрафной все решил.

– Гол на последних минутах со штрафного. С чем это было связано?

– Мы не потеряли концентрацию или расслабились в конце второго тайма. Мы сыграли хорошо все 90 минут, провели их на одном уровне. Соперники хорошо исполнили этот штрафной, хотя сам штрафной, я бы сказал, был необязательным, его могли бы и не назначать. Но это Лига чемпионов, на таком уровне тебя за любую ошибку соперник накажет. Еще ничего не потеряно, есть игра в гостях, и все может измениться. Уверен, в ответном матче мы тоже хорошо сыграем.

– Насколько вы уже привыкли к новому коллективу?

– Я уже нахожусь некоторое время с командой, практически полностью адаптировался здесь, наладил взаимосвязи с игроками "Краснодара". Конечно, у нас много новых игроков, и это требует время, чтобы привести все в хорошее состояние. Если взять игру с "Зенитом", то у нас, по-моему, 6 новичков вышли в стартовом составе. Но я думаю, что с течением времени наша команда будет играть лучше, взаимосвязи тоже будут улучшаться, и даже с "Порту" мы играли неплохо, несмотря на большое количество новых игроков. Тем более "Порту" – команда, которая в прошлом сезоне дошла до 1/4 финала Лиги чемпионов. Я верю в команду, в наши силы перед ответным матчем.

"СЭ"

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Теги: Намли Краснодар Порту
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