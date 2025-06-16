- Довольны ли мы тем, как команда провела сезон? Довольны. Конечно, мы могли выступить лучше в чемпионате, в осенней части потеряли много очков. Дошли до Суперфинала Кубка - очень хотели выиграть, но не получилось. Давления мы не чувствовали - чувствовали поддержку со стороны болельщиков и хотели их порадовать, но не смогли. Я думаю, что все видели - безразличных на поле не было, все футболисты выкладывались на полную, - передаёт слова Арутюнянца "РБ Спорт".
"Ростов" завершил сезон-2024/2025 на восьмом месте в Российской премьер-лиге, набрав 39 очков в 30 матчах. В Кубке России жёлто-синие добрались до Суперфинала, сыграв в матче за этот трофей в третий раз в клубной истории, и в решающей игре уступили ЦСКА по итогам послематчевой серии пенальти (0:0, пен. 3:4).
Осеннюю часть сезона дончане провели под руководством главного тренера сборной России Валерия Карпина. В феврале 2025 года перед стартом весенней части сезона Карпин покинул клуб, пост наставника команды занял испанец Джонатан Альба, ранее занимавший в штабе "Ростова" должность тренера-аналитика.
Президент "Ростова" оценил прошедший сезон-2024/2025 с выходом в Суперфинал Кубка России
Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц дал оценку результатам своей команды в прошедшем сезоне-2024/2025.
Фото: ФК "Ростов"