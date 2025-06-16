- Мне не нравится этот переход. Он хороший игрок, но не для "Спартака". Москвичам нужен нападающий сильнее, чем Заболотный. Он очень жёсткий, не техничный, а клубу нужна яркая личность, которая смогла бы забивать много голов, - передаёт слова Кавазашвили Metaratings.ru.
34-летний экс-нападающий петербургского "Зенита" и московского ЦСКА Антон Заболотный сезон-2024/2025 провёл в составе подмосковных "Химок", на его счету 31 матч во всех турнирах, 6 забитых мячей и 5 результативных передач.
Ранее появилась информация, что с Заболотным может подписать контракт на правах свободного агента московский "Спартак".
Кавазашвили: Заболотный хороший игрок, но не для "Спартака"
Экс-голкипер московского "Спартака" Анзор Кавазашвили высказался по поводу возможного перехода к красно-белым экс-форварда "Химок", ЦСКА и "Зенита" Антона Заболотного.
Фото: РПЛ