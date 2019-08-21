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4 гола вместо трёх команд в Лиге чемпионов. Самое позорное поражение «Краснодара» в истории

Никогда не видели трёх российских команд в группе Лиги чемпионов – и нечего начинать: «Краснодар» прошёл «Порту», чтобы сгореть со стыда в Пирее.
Фото: twitter.com/olympiacosfc
Без Мартыновича и воспитанников (оказалось, и без Кабелла)
Неожиданное появление Шапи с первых минут в «Порту» во многом решило исход противостояния, но сегодня Мусаев снова разозлил Сулейманова возвращением в запас. Вместе с Игнатьевым они вместе играли против «Тамбова» в чемпионате, но на пирейский матч тренеры выставили Намли и Берга, который ничем не проявил себя в «Краснодаре», но когда-то давным давно забивал «Олимпиакосу».

А вот в обороне никакого выбора не было: незаменимый Мартынович в Грецию даже не прилетел. Как и Александр, выезд в Саранск пропускал Кабелла, но Реми всё же вышел в старте сегодня. Лучше бы он этого не делал.

После бодрых 20 минут, по ходу которых Реми активно собирал подборы и фолы соперников, Кабелла был вынужден покинуть поле. В слезах. После того, как ему зачем-то позволили попытаться продолжить игру. Судя по этой реакции, ещё одно яркое и дорогостоящее приобретение этого лета вылетает надолго, присоединяясь к Малкому.

Рамирес не слабое, а беспомощное звено

Эквадорец начал беспокоить с первых минут матча: «Олимпиакос» с трудом выходил из-под прессинга и несильно беспокоил нашу оборону, но быстро понял, каким образом можно её вскрывать. Рамирес в первом тайме пустил себе за спину абсолютно всех побежавших вперёд соперников, не помешал ни одному навесу, запорол перспективную атаку в концовке – по-хорошему он наиграл на замену в перерыве.

Единственная атака «Олимпиакоса» через фланг Рамиреса, которая у греков не прошла, завершилась голом.

Вандерсон против всех

Более-менее вся атака «Краснодара», особенно после ухода Кабелла, была заточена под бразильца. Хотя о чём это я – игры никакой не было: Вандерсон просто получал мяч от партнёров или перехватывал его в прессинге и пытался пробиться вперёд, ограничиваемый двумя соперниками и боковой линией. Если каким-то чудом получалось, следовал прострел в штрафную, где после первого касания мяч доставался сопернику.

Правда, однажды Вандерсон настолько вошёл в роль, что зачем-то пустился в дриблинг у своей штрафной…

Во втором тайме роль игрока поменялась: c выходом Шапи он перешёл налево и тащил мяч не во фланг, а в центр, завершая проходы дальними ударами отчаяния. Партнёров он не видел, да они на горизонте особо и не показывались.

Крах Камболова

Руслан сходу стал безусловным игроком основы, не подвергаемого даже ротации – настолько круто краснодарские селекционеры поработали на бразильском рынке, выписав опорника Кайо. По ходу матча «косяки» Руслана не бросались в глаза, как у того же Рамиреса или у совершившего кучу потерь Вильены.

Но итог просто шокирует: Камболов подарил мяч сопернику перед первым голом, пасом в борьбу на Шапи дал старт контратаке со вторым голом, из-под него Ранджелович забивал третий… Руслан ошибался не больше остальных, но притягивал беды с непреодолимой силой.

Состав с вопросами без ответов

Почему Намли и Берг снова вместо своих парней? Ответа мы так и не получили. Но я надеюсь, что Берг не будет абсолютно бесполезен, а послужит в качестве плохого поучительного примера: если игрок когда-то был неплох, но последние 2 года провёл в ОАЭ, не надо выдёргивать его из этого санаторного режима. Пусть доигрывает и получает деньги там – чувака, который при выходе 1 на 1 обрабатывает мяч вбок, можно найти и в дубле за старую зарплату Ивана Игнатьева.

Сафонов? Вопросы к тренеру молодёжной сборной…

Травма Антона Шунина наверняка позволит войти в состав сборной, например, Сослану Джанаеву. Вряд ли Александру Максименко. И уж точно не Сафонову. Конечно, это не вратарский провал, но зачем гадать и двигаться в дальний угол до удара из-за пределов штрафной? Думал, что в ближний успеет прибежать Спайич?

«Краснодар» пытался пробиться в Лигу чемпионов без команды

Она ещё не сформировалась. И травма Кабелла дополнительно затянет и осложнит этот процесс – человек приезжал на замену травмированному лидеру атаки и ушёл сам. Проход «Порту» с кучей недавно познакомившихся легионеров, многие их которых сомнительного качества, – уже чудо.

Можно сказать, что «Краснодару» сегодня залетело то, что неделю назад залетало в ворота «Порту». Всё залетало. Лидера и капитана нет, коллектива нет, тренер где-то на трибуне, один воспитанник после успешных игр на скамейке, другой продолжает отбывать там наказание за свой нрав, пока команда играет в меньшинстве.

И играет очень вяло. Так на ключевые матчи, от которых зависит судьба сезона, не выходят. Хочется верить, что все эти ребята летом приехали в «Краснодар» как в лигочемпионскую команду, где можно себя показать и уйти на повышение, а не исполнили свою мечту, заключив в России выгодный контракт.

Лига чемпионов

Раунд плей-офф

"Олимпиакос" - "Краснодар" - 4:0

Голы: Герреро, 30, Ранджелович, 78, 85, Поденсе, 89.


"Олимпиакос": Жозе Са, Семеду, Мерия, Цимикас, Элабделлауи, Гильерме, Бухалакис, Поденсе (Торосидис, 90+2), Масурас (Ранджелович, 75), Вальбуэна (Камара, 87), Герреро.

"Краснодар": Сафонов, Фьолусон, Спайич, Рамирес, Петров, Камболов, Вильена, Кабелла (Олссон, 25), Вандерсон, Намли (Сулейманов, 59), Берг (Игнатьев, 69).

Предупреждения: Ранджелович, 86.


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Теги: Олимпиакос Краснодар Рамирес Камболов Берг
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