Пресс-служба "Крыльев Советов" опубликовала стартовый состав на гостевой матч 15-го тура РПЛ против "Ростова". В заявку команды не был включен крайний нападающий Никита Салтыков. Сообщается, что 22-летний игрок подхватил простуду и не поехал на игру.
Встреча между командами состоится сегодня, 20 ноября, в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток на "Ростов Арене" прозвучит в 19:30 по Москве.
На счету Салтыкова 9 матчей за самарцев, в которых вингер отметился тремя голевыми передачами.
Стало известно, почему вингер "Крыльев" Салтыков пропустит игру против "Ростова"
Никита Салтыков не попал в заявку "Крыльев Советов" на матч 15-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Крылья Советов"