"В матче со сборной Венесуэлы Алексей Батраков получил удар в правое колено и вчера восстанавливался. Сегодня он приступил к тренировкам с командой", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Товарищеский матч сборной России с Венесуэлой состоялся в рамках минувшей ноябрьской международной паузы. Игра прошла 17 ноября в Краснодаре и завершилась победой российской национальной команды со счетом 2:0. Атакующий полузащитник Алексей Батраков вышел в стартовом составе и покинул поле на 69-й минуте, не отличившись результативными действиями.