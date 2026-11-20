"Галатасарай" опубликовал информацию о состоянии полузащитника Алексея Батракова.

Фото: ФК "Галатасарай"

"В матче со сборной Венесуэлы Алексей Батраков получил удар в правое колено и вчера восстанавливался. Сегодня он приступил к тренировкам с командой", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.