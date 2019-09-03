В список "А" вошли 23 футболиста:
вратари: Андрей Лунев, Михаил Кержаков, Александр Васютин;
защитники: Дуглас Сантос, Бранислав Иванович, Вячеслав Караваев, Эмануэль Маммана, Йордан Осорио, Ярослав Ракицкий, Игорь Смольников;
полузащитники: Вильмар Барриос, Александр Ерохин, Матиас Краневиттер, Далер Кузяев, Роберт Мак, Магомед Оздоев, Олег Шатов, Алексей Сутормин, Юрий Жирков;
нападающие: Сердар Азмун, Себастьян Дриусси, Артем Дзюба, Малком.
В список "B" вошли 6 игроков:
Никита Гойло, Николай Рыбиков, Данила Прохин, Кирилл Капленко, Леон Мусаев и Илья Воробьев.
"Зенит" огласил заявку на групповой этап Лиги чемпионов
"Зенит" сформировал заявку для участия в групповом этапе Лиги чемпионов-2019/20.
Фото: ФК "Зенит"
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