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"Зенит" огласил заявку на групповой этап Лиги чемпионов

"Зенит" сформировал заявку для участия в групповом этапе Лиги чемпионов-2019/20.
Фото: ФК "Зенит"
В список "А" вошли 23 футболиста:

вратари: Андрей Лунев, Михаил Кержаков, Александр Васютин;

защитники: Дуглас Сантос, Бранислав Иванович, Вячеслав Караваев, Эмануэль Маммана, Йордан Осорио, Ярослав Ракицкий, Игорь Смольников;

полузащитники: Вильмар Барриос, Александр Ерохин, Матиас Краневиттер, Далер Кузяев, Роберт Мак, Магомед Оздоев, Олег Шатов, Алексей Сутормин, Юрий Жирков;

нападающие: Сердар Азмун, Себастьян Дриусси, Артем Дзюба, Малком.

В список "B" вошли 6 игроков:

Никита Гойло, Николай Рыбиков, Данила Прохин, Кирилл Капленко, Леон Мусаев и Илья Воробьев.


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Теги: Зенит
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