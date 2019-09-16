"Соперники у "Локомотива", как всегда, сильные. И речь не только о "Ювентусе" и "Атлетико". С Леверкузеном тоже придётся непросто. Но шансы есть, со всеми можно играть. ЦСКА год назад нам показал, что и "Реал" по силам побеждать. Главное — правильно настроиться и верить в то, что невозможное возможно.
Успешное выступление — это и очки в копилку России, и премиальные клубу. Да и сами футболисты проверят себя на высочайшем уровне и, сыграв ярко, могут попасть на карандаш топ-командам", — цитирует Булыкина пресс-служба УЕФА.
Дмитрий Булыкин: соперники у "Локомотива" в ЛЧ, как всегда, сильные. Но со всеми можно играть
Бывший нападающий "Локомотива" Дмитрий Булыкин оценил шансы "железнодорожников" в групповом раунде Лиги чемпионов. Подопечные Юрия Сёмина сыграют с "Ювентусом", "Атлетико" и "Байером".
Фото: ТАСС, Вячеслав Прокофьев
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