Дмитрий Булыкин: соперники у "Локомотива" в ЛЧ, как всегда, сильные. Но со всеми можно играть

Бывший нападающий "Локомотива" Дмитрий Булыкин оценил шансы "железнодорожников" в групповом раунде Лиги чемпионов. Подопечные Юрия Сёмина сыграют с "Ювентусом", "Атлетико" и "Байером".

Фото: ТАСС, Вячеслав Прокофьев