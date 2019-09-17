Заморозка "Зениту" помогла, замена - помешала. Считать ли ничью в Лионе успехом?

"Лион", может быть, и не ожидал именно такого расположения соперника в защите, но однозначно не стал недооценивать группу игроков атаки "Зенита". Силвиньо насытил центр поля. В частности, вместо более нацеленного на атаку Ауара он выбрал более оборонительного Тузара. Помимо этого, наставник французского клуба сделал достаточно неожиданную перестановку в центре обороны - 30-миллионный и 23-летний Андерсен остался на скамейке, а сыграть было доверено опытному 32-летнему Марсело.
Первые минуты матча дополнительно подтвердили обозначенные выше тезисы. "Лион" не форсировал события, не нагнетал темп, а скорее присматривался к "Зениту". Команда Семака, по большому счету, тоже была не против аккуратного начала. Обоюдная пассивность привела к тому, что первый более-менее опасный удар состоялся лишь на 21-й минуте - Азмун неплохо пробил издали. Правда, вскоре после этого "французы" стали играть бодрее, и успокаивающий настрой сменился на волнительный.
Фото: Официальный сайт УЕФА
Караваев и Жирков давали соперникам чувствовать свободу на флангах. "Лион" активно использовал навесы, которые хоть и не приводили к опасным моментам, но держали в напряжении. И это самое напряжение копилось с каждой минутой, а затем все чаще воплощалось в фолы на своей половине поля, в ошибки отдельных игроков (в том числе Лунева) и в эмоциональные споры "зенитовцев" друг с другом.
Нервозность не спадала еще и по той причине, что "питерцы" не могли создать что-то дельное впереди. В центре поля не было игрока, который мог бы выступить в роли диспетчера и отдать обостряющий пас. До Дзюбы и Азмуна мячи доставлялись не часто, а Дриусси словно и вовсе играл вхолостую. Позицию аргентинца вообще сложно было определить. Он был вроде бы и везде, но при этом ни в одной точке поля он не приносил должной эффективности. Хотя давайте отметим, что в обороне Себа временами очень здорово помогал.
В таких ситуациях зачастую дело заканчивается пропущенным голом, но очень кстати для "Зенита" случилась пауза, связанная с травмой Азмуна. Любопытно, конечно, что и сам игрок сигнализировал о замене, и Иванович показывал аналогичные жесты, и электокар уже практически выехал на поле, и Оздоев уже полностью подготовился к выходу на поле, и резервный судья уже подготовил табло, но Сердар отменил перестановку и заверил, что готов остаться в игре.
Фото: Официальный твиттер УЕФА
Пауза как будто расслабила "Лион", и "Зенит" моментально этим воспользовался. Дуглас создал отличный плацдарм для голевой атаки. Азмун ловко обыгрался с Дзюбой, передав привет Марсело, Денайеру и другим игрокам обороны соперника, и отправил своим замороженным голеностопом мяч в сетку ворот Лопеша. Ничего сверхизысканного в этой комбинации не было, но "французы" оказались не готовы справиться с этой задачкой.
Конечно, "Лион" в целом смотрелся лучше и имел больше подходов. Но лучше в данном случае не значит, что значительно острее. Тройка нападающих французского клуба действовала бесхитростно. Смещения отдыхавшего в прошлые выходные от футбола Депая завершались вялыми ударами. Дембеле не получал точных передач в штрафной Лунева, а потому и не имел особо шансов даже пробить. Траоре же был сконцентрирован на навесах, но толку от этого было мало.
И, возможно, ничего принципиально бы не изменилось после перерыва, но последовало решение тренерского штаба "Зенита", которое повлияло на исход встречи. Азмуна не стали менять в перерыве и зачем-то дали ему попробовать начать второй тайм. Но по факту вышло так, что иранец уже на первой минуте после свистка Оливера показал, что не может больше играть. Таким образом, в игру пришлось вступить Оздоеву, который, к сожалению, не сразу в нее попал.
Фото: ТАСС
Через несколько минут после выхода на поле Магомед прямо на глазах главного арбитра завалил в своей штрафной Депая. Пенальти был назначен незамедлительно. Справедливости ради добавим, что Коне своим подключением классно отвлек внимание Караваева и облегчил задачу для Мемфиса. Однако Оздоеву все равно нужно было играть надежнее или хотя бы аккуратнее. Лунев спасти "Зенит" не смог. Депай установил, как выяснилось, окончательный счет матча.
Исходя из того, как шла игра в оставшиеся 40 минут, "питерцы" могут быть довольны ничейным исходом. Да, у них были неплохие моменты. Тот же Оздоев мог исправиться, если бы забил сам в одном из эпизодов или если бы Жирков попал в створ и сделал его передачу голевой. Был свой шанс и у Дзюбы, но ему тоже не свезло. Тем не менее, у "Лиона" моментов было больше, и они были посочнее. С участием одного только Рене-Аделаида было примерно 5 голевых эпизодов. Хорошо, что он "Зенит" простил.
При этом, конечно, нельзя сказать, что команда Сильвиньо показала сегодня что-то невероятное. С ней можно было попробовать сыграть более смело. Ей вполне можно было и проиграть при иных раскладах, но ее можно было и обыграть. Впрочем, разговоры в стиле "если бы да кабы" редко имеют смысл. Сегодня "Зенит" набрал одно очко на выезде и стартовал на групповом этапе Лиги Чемпионов с положительного результата. А качество игры команды Семака в этом сезоне редко бывает наивысшим.