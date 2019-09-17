Заморозка "Зениту" помогла, замена - помешала. Считать ли ничью в Лионе успехом?

Rusfootball.info анализирует игру "Зенита" с "Лионом" и задается вопросом - радоваться ли ее исходу, если "питерцы" вели в счете, а пропустили только с не самого обязательного пенальти?

Фото: Официальный твиттер УЕФА