"Счёт мачта с "Атлетико" по игре, "Локомотив" мог даже больше пропустить. По большому счёту у них не было шансов. Был момент с сейвом Облака, но команду упрекнуть не в чем, "Атлетико" демонстрировал очень высокий уровень.
Болельщики сравнивали сейвы Облака с моими? Это очень приятно, но я бы не стал их сравнивать, у Облака была в какой-то степени удача, он выбрал угол и начал делать движение, может себе это позволить. Я же никогда не гадал, полагался на реакцию. Победителей не судят, всё выглядело очень эффектно. А сейв был, конечно, 80-го левела, как сейчас говорит молодёжь.
"Локомотив" играл в свою силу, учитывая определённые кадровые проблемы. "Атлетико" тактически очень силён за счёт своего тренера, подбора игроков. Фактически можно сказать, что Симеоне переиграл Сёмина", — сказал Нигматуллин в беседе с "Чемпионатом".
Руслан Нигматуллин – о сейве Облака с "Локомотивом": у него была удача, а я никогда не гадал
Бывший вратарь "Локомотива" Руслан Нигматуллин поделился впечатлениями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским "Атлетико", а также оценил действия голкипера испанцев Яна Облака.
Фото: "Спорт-экспресс"
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