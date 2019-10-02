Руслан Нигматуллин – о сейве Облака с "Локомотивом": у него была удача, а я никогда не гадал

Бывший вратарь "Локомотива" Руслан Нигматуллин поделился впечатлениями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским "Атлетико", а также оценил действия голкипера испанцев Яна Облака.

Фото: "Спорт-экспресс"