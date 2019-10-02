Дзюба - лучший, Оздоев - мощь, Лунев - вновь дал повод волноваться. Оценки "Зенита" после матча с "Бенфикой"

"Зенит"
Андрей Лунев - 3.0. "Бенфика" не сильно беспокоила Андрея, но он все равно сумел заставить понервничать болельщиков "Зенита". На 36-й минуте он неловко подскользнулся и рисковал подарить мяч сопернику. На 68-й минуте совершил очень волнительный выход из ворот, едва не снеся голову Ивановичу. В пропущенном голе к Луневу тоже есть вопросы - мяч он достал, но лишь подправил в верхний угол.
Дуглас Сантос - 4.0. Левый защитник питерского клуба активно подключался к атакам, но допускал слишком высокий процент брака. Но нельзя не отметить его попадание в перекладину после розыгрыша углового в начале первого тайма, точный заброс на Азмуна в начале тайма второго и заработанный штрафной, после которого был забит третий гол. Плюс к этому Сантос набрал статистику из двух перехватов и двух выносов.
Ярослав Ракицкий - 4.5. Очередной матч, в котором мы убедились, что украинец игрок высочайшего класса. Его уверенность и мастерство очень помогли "Зениту". Ракицкий неоднократно делал точные забросы к чужой штрафной, совершал важные перехваты и классно в пас выходил из-под прессинга нападающих "Бенфики".
Бранислав Иванович - 4.0. У серба любопытная статистика - больше всех выносов (5) и при этом ни одного перехвата и ни одного отбора. Причина этого, пожалуй, в том, что этого от него и не требовалось, поскольку все делали его партнеры. Но почему у Ивановича оценка ниже, чем у Ракицкого? Ответ прост - Бранислав чаще грешил неточными длинными передачами и иногда играл не очень уверенно, как, например, в эпизоде, который закончился вынужденной желтой карточкой для Ракицкого.
Игорь Смольников - 4.0. Неплохая игра в исполнении правого защитника "Зенита". Он сделал много поистине важных отборов, перехватов и выносов мяча. Для примера, именно с его успешного действия пошла опасная атака на 2-й минуте, а на 35-й минуте Игорь прервал потенциально очень неприятное наступление "Бенфики". Перед самой заменой уже с травмой Смольников отработал в обороне и выбил мяч из-под ного соперника. Но портят впечатление его редкие, но от того не менее неаккуратные и неоправданные действия как в атаке, так и в обороне.
Магомед Оздоев - 4.5. С первых минутах показал свой невероятный настрой. Активно шел в прессинг, совершал отборы и перехваты на чужой половине поля, был по-настоящему хорош. Уже на первой минуте Оздоев отобрал мяч и покатил его под удар Дриусси. На 16-й минуте изящно пропустил мяч, сделав так называемый ноу-тач пас. На 22-й минуте сделал гол для Дзюбы. На 47-й минуте заработал опасный штрафной. На 50-й минуте еще раз напомнил, что он крут в перехватах. А на 78-й минуте отдал голевую передачу на Азмуна. Думаю, разнообразные примеры успешных действий Оздоева убеждают, что он провел отличный матч.
Вильмар Барриос - 4.0. Колумбиец был успешен во всех отборах, в которые он вступал. На его счету 4 важных перехвата и большой вклад в победный гол "Зенита". Но были моменты, когда Барриос не успевал накрывать игроков "Бенфики" в своей зоне и в числе прочего давал им наносить удары с дальней дистанции. С Луневым в его нынешней форме это всегда может быть опасно.
Олег Шатов - 4.0. Оправдал свое появление в стартовом составе. Качественно поддерживал комбинационную игру своей команды, нередко снабжал партнеров передачами в штрафную. Но особо хочется отметить классный ввод мяча из аута, после которого Дзюба нанес опасный удар головой.
Себастьян Дриусси - 3.5. Давайте сразу скажем - Дриусси выполнил огромный, невероятный объем работы. Его старательности и работоспособности можно поучиться другим. И в этой связи исключительно жаль, что ему не удалось отметиться результативными действиями. Себастьян нанес больше всех ударов (6), и только один из них попал в створ (при этом он был совсем не сильным и не опасным).
Сердар Азмун - 4.0. Иранец имел прекрасные шансы забить на первых минутах каждого из таймов, но ему не удалось пробить вратаря. А вот на 78-й минуте Азмун сделал все грамотно и записал на свой счет гол. Мог бы оформить дубль, но на 79-й минуте не выдержал линию офсайда. Но примечательно, что в остальном Сердар был не очень заметен. По статистике он получал мяч меньше других футболистов "Зенита". Особенно в первом тайме, когда нападающий был в центре внимания считанное количество раз.
Артем Дзюба - 5.0. Да, можно придираться к отдельным технико-тактическим действиям Дзюбы, но зачем, если он был реально лучшим?Мы отмечаем не только его гол, но и "голевой пас" без касания на Азмуна. Мы отмечаем его отличную игру корпусом, которая позволила выиграть 8 верховых единоборств (это с большим отрывом лучший показатель в матче) и которая привела к ряду опасных моментов у ворот "Бенфики". Мы отмечаем его скидки под удар и его забросы в штрафную (например, на того же Азмуна). И мы, конечно же, отмечаем отборы и перехваты, которые Артем совершал на своей половине поля, помогая команде держать оборону. Ну, лучший же!
Йордан Осорио - 3.5. С его перехвата началась вторая голевая атака "Зенита". Но именно его ошибка за пять минут до конца основного времени привела к пропущенному голу.
Вячеслав Караваев - 4.5. Классно вошел в игру, хорошо подключался к атакам и оформил победный для "питерцев" гол. В оборонительных действиях совершил несколько помарок, но они были незначительными.
Александр Ерохин - б/о. Появился в самой концовке. На угловых у ворот "Зенита" упускал своих оппонентов, впереди принял участие в нескольких среднестатистических атаках.
Все фото: Официальный сайт ФК "Зенит"