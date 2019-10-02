Дзюба - лучший, Оздоев - мощь, Лунев - вновь дал повод волноваться. Оценки "Зенита" после матча с "Бенфикой"

Rusfootball.info оценивает действия каждого игрока питерского клуба в важной встрече группового этапа Лиги Чемпионов с гостями из Португалии.

Фото: Официальный сайт ФК "Зенит"