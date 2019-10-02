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Магомед Оздоев: гимн Лиги чемпионов — это нечто, мечта маленького мальчика из Ингушетии сбылась

Полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев поделился эмоциями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Бенфикой" (3:1). Для 26-летнего хавбека, оформившего в этой встрече ассистентский дубль, этот матч в рамках ЛЧ стал вторым в карьере.
Фото: ТАСС/Интерпресс/Александр Николаев
"Главное, что мы выиграли. Мечта маленького мальчика, который вырос на кочках в маленькой деревушки Республики Ингушетия, сбылась. Когда звучал гимн Лиги чемпионов — это нечто!

Даже когда я маленьким смотрел по телевизору, у меня были мурашки. Я допоздна сидел и ждал матчей Лиги чемпионов. Помню, умолял тренера на турнире, чтобы он дал мне посмотреть матч "Реал" — "Ювентус" в полуфинале. В итоге он не дал, и я плакал в номере. Это великолепно. Не передать словами. Прекрасное чувство!" — сказал Оздоев в интервью "Зенит-ТВ".


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Теги: Оздоев Зенит Лига чемпионов
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