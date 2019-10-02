Магомед Оздоев: гимн Лиги чемпионов — это нечто, мечта маленького мальчика из Ингушетии сбылась

Полузащитник "Зенита" Магомед Оздоев поделился эмоциями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Бенфикой" (3:1). Для 26-летнего хавбека, оформившего в этой встрече ассистентский дубль, этот матч в рамках ЛЧ стал вторым в карьере.

Фото: ТАСС/Интерпресс/Александр Николаев