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Колобков: заявка Казани на Суперкубок УЕФА поддержана

Министр спорта России Павел Колобков сообщил о поддержке заявки Казани на проведение матча за Суперкубок УЕФА в 2023 году.
Фото: "Известия"
"Заявка Татарстана сформирована и поддержана. Мы готовим правительственные гарантии. Хоть это всего один матч он требует специального подхода и специальной подготовки. Мы, конечно, будем заявляться. Очень хотим вместе с РФС провести Суперкубок здесь. Главное подготовить федеральные гарантии. В течение двух недель мы все подпишем и передадим оргкомитету для передачи в УЕФА", — приводит слова Колобкова "Бизнес Online".

Последние 20 лет за Суперкубок УЕФА борются победители Лиги чемпионов и Кубка УЕФА (впоследствии — Лиги Европы). С 1998 по 2012 год матч за Суперкубок проходил в Монако, с 2013 года встречи проводятся на различных стадионах Европы.


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Теги: Колобков Суперкубок УЕФА
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