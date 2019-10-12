"Заявка Татарстана сформирована и поддержана. Мы готовим правительственные гарантии. Хоть это всего один матч он требует специального подхода и специальной подготовки. Мы, конечно, будем заявляться. Очень хотим вместе с РФС провести Суперкубок здесь. Главное подготовить федеральные гарантии. В течение двух недель мы все подпишем и передадим оргкомитету для передачи в УЕФА", — приводит слова Колобкова "Бизнес Online".
Последние 20 лет за Суперкубок УЕФА борются победители Лиги чемпионов и Кубка УЕФА (впоследствии — Лиги Европы). С 1998 по 2012 год матч за Суперкубок проходил в Монако, с 2013 года встречи проводятся на различных стадионах Европы.
Колобков: заявка Казани на Суперкубок УЕФА поддержана
Министр спорта России Павел Колобков сообщил о поддержке заявки Казани на проведение матча за Суперкубок УЕФА в 2023 году.
Фото: "Известия"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»