Бывший игрок сборной СССР и "Ювентуса" Александр Заваров оценил шансы "Локомотива" в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против туринского клуба.
"Ювентус" — команда ровная, слабых мест мало. "Локомотиву" нужно настроиться на серьезный бой.
Всегда надо надеяться на лучшее. "Локомотиву" хотелось бы победить. Я считаю, что у команды всегда есть шанс.
Очень редко случается, что в Лиге чемпионов [происходит] какая-то недооценка. Команды уважают друг друга и считают, что это самые сильные команды в своих чемпионатах. Я думаю, что недооценки не будет. То есть будет все серьезно. Думаю, что получится хорошая игра", - цитирует Заварова "РБК".
Экс-игрок "Ювентуса": у "Локомотива" есть шанс на победу
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