Дибала-шоу: «Локомотив» держался до 76-й минуты, но проиграл «Ювентусу»

Тем не менее, перед матчем наставник «Юве» Маурицио Сарри выдал много комплиментов сопернику, отметив прессинг «Локомотива» в матче с «Байером». Итальянец сразу предупредил, что «Локомотив» доставит «Юве» проблемы. В общем-то, так и получилось. Но, наверное, сам Сарри не ожидал, что его команда столкнётся с такими сложностями.
Оплеуха фавориту
С первых минут «Локомотив» действовал по вполне читаемой и угадываемой схеме. Москвичи сделали ставку на контратаки с надеждой на потери мяча соперником. «Ювентус», получив возможность подолгу перекатывать мяч на половине поля гостей, пользовался этим. И ловушка «Локомотива» работала: периодически туринцы допускали ошибки, позволяя гостям организовывать выпады два в три и два в два. В первом тайме «Локомотив» превзошёл соперника по количеству перехватов, а в пяти случаях москвичи отбирали мяч в потенциально опасных зонах, которые подходили для начала собственных атак.
Перехваты в первом тайме. Синие - "Локомотив", оранжевые - "Ювентус"
На 30-й минуте москвичи организовали быструю контратаку, в ходе которой Алексей Миранчук собрал на себе троих соперников и покатил мяч на Жоау Мариу. Португалец, поигравший за «Интер», пробил в голкипера, но Войцех Щенсны отбил мяч перед собой. В итоге Миранчук здорово сориентировался и из непростой ситуации пробил под перекладину.
Гол стал неприятным сюрпризом для хозяев. За весь первый тайм «Локо» нанёс всего 2 удара! Причём оба удара были в атаке, ставшей результативной. В то же время «Ювентус» бил по воротам 12 раз. Более половины ударов гости заблокировали, проявив чудеса самоотверженности и старания.
Тепловая карта первого тайма. Слева - "Ювентус", справа - "Локомотив"
С каждой минутой напряжение нарастало. Футболисты «Ювентуса», у которых практически ничего не получалось, начинали нервничать. То и дело к бровке выходил Сарри, который нервно указывал своим футболистам на зоны, в которые необходимо бежать. Хуан Кудрадо в простом эпизоде едва не вырвал ноги Жоау Мариу, за что вполне мог отправиться отдыхать досрочно, но в итоге отделался жёлтой карточкой.
Выключить Роналду
Неврничал и Криштиану Роналду, который в матче с «Локомотивом» лишь напоминал собственную тень. Удивительно, но москвичи каким-то чудом умудрились сдержать грозного португальца. Роналду традиционно бил со всех позиций, исполнял стандарты, но все выстрелы Криша приходились в игроков «Локомотива». В общей сложности он нанёс 8 ударов, но лишь два из них были из пределов штрафной «железнодорожников». После матча Юрий Палыч ещё успел побеседовать с Криштиану, хитро улыбаясь.
План Сёмина работал на 100%, но во втором тайме москвичи практически перестали пугать соперника контратаками. Примерно с 70-й минуты стало понятно, что силы гостей иссякают. Брайан Идову дважды упустил Куадрадо в течение нескольких минут, Миранчук не побежал за мячом во время контратаки, Баринов не успел накрыть в центре поля Пьянича. Все эти мелкие индикаторы указывали на грядущие проблемы.
С силами на исходе
Сложно сказать, почему Сёмин так и не стал делать замены. Возможно, наставник «Локо» в условиях кадровых проблем просто не знал, кого можно выпускать. Или же считал, что не стоит ничего менять, раз всё складывается нормально. Но в конце «Локомотив» не удержал нужный счёт именно из-за нехватки сил.
Пока москвичи выключали Роналду, на первый план вышел Дибала. На 77-й минуте аргентинец получил свободу перед штрафной «Локо», Баринов не успел помешать сопернику пробить, а тот так ухнул в дальний угол, что у Гилерме не было ни единого шанса.
Пропускать такие голы не стыдно. Дибала – волшебникhttps://t.co/QU5HKRoVyN#ЮвеЛоко pic.twitter.com/ruCapJRnRQ— Матч ТВ (@MatchTV) October 22, 2019
Пока москвичи приходили в себя, Дибала снова оказался в центре событий. Уже через две минуты гости снова позволили «Юве» пробить из опасной зоны, Идову проспал рывок Дибалы, а аргентинец хлёстко пробил на добивании. В течение двух минут игра была сделана.
В концовке «Локо» уже удерживал приличный счёт. Москвичи так и не сумели сподобиться на финальный штурм, а «Юве» спокойно контролировал мяч. Чуда не произошло, хотя «Локомотив» стал настоящей занозой для «Старой синьоры». После такого туринцы ещё не скоро забудут приезд гостей из России. Теперь нужно постараться добиться большего в ответной встрече, борьба за продолжение борьбы, как минимум, в Лиге Европы только начинается.
Лига чемпионов
Группа D
«Ювентус» (Италия) — «Локомотив» (Россия) — 2:1 (0:1)
Голы: Миранчук, 30 (0:1). Дибала, 77 (1:1). Дибала, 79 (2:1).
«Ювентус» (Италия): Щенсны, Куадрадо, де Лигт, Бонуччи, Сандру, Пьянич, Хедира (Игуаин, 48), Матюиди (Рабьо, 65), Дибала (Бернардески, 82), Бентанкур, Криштиану Роналду.
«Локомотив» (Россия): Гильерме, Игнатьев, Чорлука, Хеведес, Идову, Жоау Мариу, Мурило, Баринов, Крыховяк (Коломейцев, 83), Миранчук, Эдер.
Предупреждения: Матюиди, 17. Куадрадо, 68. Крыховяк, 72. Баринов, 90.
Судьи: Сидиропулос. Димитриадис, Костарас (все — Греция).
ВАР: Цвайер. Ахмюллер (оба — Германия).
22 октября. Турин. Стадион «Алльянц».
Фото - твиттер "Локомотива", "Чемпионат", WhoScored.