Мостовой: чудак из "Факела" просто подарил победу "Спартаку"

- "Факелу" очень жаль, они не заслуживали поражения в этой игре. Думаю, они были близки к ничьей, но один чудак решил все испортить и подарить победу красно-белым. Я не понимаю, как можно умудриться так подвести свою команду. Думаю, ему объяснят потом, что так делать не стоит.
"Спартак" - молодцы в целом, дожали и забрали свои три очка. Хотя, наверное, ничья была бы справедливым результатом. Посмотрим, что будет дальше, но пока у "Спартака" все хорошо, - сказал Мостовой.
"Спартак" с 19 очками занимает второе место в РПЛ. "Факел" (3 очка) остается на последней строчке в турнирной таблице.