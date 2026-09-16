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Мостовой: чудак из "Факела" просто подарил победу "Спартаку"

Александр Мостовой в беседе с Rusfootball.info поделился мнением о матче 8-го тура РПЛ против "Факела" (1:0).
Фото: ФК "Спартак"
Бывший футболист сборной России назвал ничью более справедливым исходом встречи.

- "Факелу" очень жаль, они не заслуживали поражения в этой игре. Думаю, они были близки к ничьей, но один чудак решил все испортить и подарить победу красно-белым. Я не понимаю, как можно умудриться так подвести свою команду. Думаю, ему объяснят потом, что так делать не стоит.

"Спартак" - молодцы в целом, дожали и забрали свои три очка. Хотя, наверное, ничья была бы справедливым результатом. Посмотрим, что будет дальше, но пока у "Спартака" все хорошо, - сказал Мостовой.

"Спартак" с 19 очками занимает второе место в РПЛ. "Факел" (3 очка) остается на последней строчке в турнирной таблице.

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